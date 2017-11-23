Сирия, 23 ноября. САА при помощи ВКС РФ отбила у ИГ1 обширный район на западном берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Армия САР готовится к операции по взятию базы «Джебхат ан-Нусры»*** на востоке Идлиба. Смертники ИГИЛ1 пытались пробить оборону сирийских войск на окраине Абу Кемаля, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: помогли армии САР отбить район от Салихии до поселка Дабьян на западном побережье Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели обстрелы опорных пунктов «Тахрир аш-Шам» в предместьях Алеппо и в Восточной Гуте; благодаря разведке РФ предотвратили нападение смертников ИГ на «джихад-мобилях» вблизи Абу Кемаля; стягивают силы на север Хамы в преддверии операции по взятию базы «Нусры» на востоке Идлиба.

«Исламское государство» (ИГИЛ): заявило о том, что убило двух командиров КСИР недалеко от Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): вела перестрелки с армией САР в городе Даръа; утверждает, что уничтожила два танка проправительственных сил на северо-востоке Хамы; обстреляла христианский город Мхарде.

Армия Турции: развернула третий пункт наблюдения в Идлибе; назвала подконтрольный курдам кантон Африн основной угрозой своей безопасности.

Армия Ирака: потеряла троих военнослужащих во время разминирования города Рава на западе иракской провинции Аль-Анбар.

Провинция Дамаск

Как сообщил накануне портал Al Manar News, 33 человека были убиты и еще 154 ранены в ходе обстрелов боевиков-исламистов в Дамаске и на его окраинах за последние семь дней. В Восточной Гуте, где находится анклав незаконных группировок, действует режим перемирия в рамках соглашения о создании зоны деэскалации, однако здесь также базируются террористы альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат ан-Нусрой»1, на них договоренности о прекращении огня не распространяются.

Сирийская арабская армия (САА) вчера утром вела огонь по опорным пунктам «Джебхат Фатх аш-Шам» недалеко от городов Хараста, Ирбин, Аль-Шиффония и Мадейра к северо-востоку от Дамаска, передавали каналы в сети Twitter Yarmouk News, Ghouta Media Center и портал SMART News. Правительственные силы наносили ответные удары в основном из минометов и артиллерии.

Провинция Алеппо

Нуреттин Джаникли, министр национальной обороны Турции, в минувшие сутки заявил, что подконтрольный курдам Африн и территории в его предместьях, являются главной угрозой для безопасности его страны, передавало агентство Reuters. Таким образом, данная опасность, которая исходит от курдских Отрядов народной самообороны (YPG), требует скорейшего устранения, считает он. Важно отметить, что турецкие подразделения, а также подконтрольные Анкаре боевики Сирийской свободной армии (ССА)** и «Ахрар аш-Шам» в настоящий момент охватывают данный курдский анклав с трех сторон.

Военнослужащие САА вчера днем нанесли серию ударов по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» у поселения Аль-Хаджиб к юго-западу от Алеппо, сообщало информагентство SMART News. Напомним, террористы регулярно проводят обстрелы западных окраин города, из-за чего зачастую гибнут мирные жители.

Провинция Хомс

В северную часть провинции Хомс вчера утром был доставлен гуманитарный груз ООН. Помощь прибыла в город Дейр Фуль, оккупированный боевиками вооруженных антиправительственных группировок. По данным информационного канала в Twitter (@No2Daesh), продовольственные наборы будут распределены между жителями соседних поселений, также расположенных внутри анклава так называемой «умеренной оппозиции». Как отмечают многие эксперты, помощь, оказываемая ООН и другими подобными западными организациями сирийцам, заметно политизирована, поскольку их гумконвои прибывают лишь в те районы, которые контролируются боевиками-оппозиционерами. При этом значительная часть грузов нередко оказывается в руках исламистов.

Провинция Дейр-эз-Зор

На протяжении прошлых суток правительственные войска САР вместе с боевой авиацией РФ развивали наступление на юге провинции Дейр-эз-Зор — в районе между Абу Кемалем и Меядином к западу от Евфрата. Усилия союзников сконцентрированы на зачистке последних территорий, остающихся под контролем «Исламского государства»1. Накануне, как передавал портал Al Masdar News, при поддержке российских ВКС военнослужащие САА наступали на позиции ИГ в направлении населенных пунктов Гарайба и Аль-Ашара. Им удалось отбить часть позиций и приблизиться к частям армии САР, действующим в окрестностях Меядина, — сейчас между ними меньше 15 километров. Кроме того, теперь, согласно Twitter-каналу (SyriaWar2), войска Башара Асада полностью контролируют район между поселениями Салихия и Дабьян.

В предместьях Абу Кемаля, полностью зачищенного от ИГ на прошлой неделе, боевики пытались провести контратаку с использованием террористов-смертников. Однако благодаря полученным разведкой РФ сведениям атаку удалось предотвратить: «джихад-мобили» ИГ, а также несколько минометов и другое вооружение были ликвидированы интенсивными обстрелами САА, передавал Twitter-канал (@TomtheBasedCat).

Медиа-крыло террористов — агентство Al Amaq — между тем опубликовало сообщение о том, что в ходе недавних стычек недалеко от Абу Кемаля отрядами ИГИЛ были убиты два командира Корпуса стражей исламской революции, выступающего на стороне армии Сирии, Хамид Зийяи и Ариф Кайид. Информация об этом, однако, до сих пор не была подтверждена официально.

Провинция Даръа

В городе Даръа, который наполовину контролируется правительственными войсками САР, наполовину — боевиками, в том числе «Джебхат ан-Нусры», накануне фиксировались стычки между сторонами конфликта. Короткие перестрелки между САА и «Тахрир аш-Шам» прошли в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад, сообщал портал SOHR.

На востоке региона вблизи города Бусра Аль-Харири, занимаемом незаконными вооруженными формированиями, в результате взрыва придорожной бомбы погиб местный житель, передавало информагентство SMART News. Предполагается, что устройство было заложено одной из группировок в ходе междоусобных столкновений радикалов.

Провинция Идлиб

Армия Турции сформировала третий пункт наблюдения в провинции Идлиб, сообщил вчера Нуреттин Джаникли. Анкара продолжает наращивать военное присутствие в регионе, где была сформирована последняя зона деэскалации. Турецкие военные следят за соблюдением условий перемирия, однако с их появлением на севере провинции ситуация значительно обострилась, поскольку подразделения армии Турции заняли территории у линии соприкосновения с курдскими бойцами YPG, контролирующими кантон Африн.

Провинция Хама

Правительственные войска в минувшие сутки продолжили наращивать военную мощь на севере провинции Хама в преддверии планируемого прорыва по направлению к соседнему Идлибу. Так, в регион в преддверии операции по взятию стратегического аэродрома «Абу Ад-Духур» были передислоцированы дополнительные подразделения армии САР и Национальных сил обороны (NDF)******, сообщал портал AMN. Напомним, войска Башара Асада действуют в этом регионе против террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» при активной поддержке российской боевой авиации.

«Ан-Нусра» и ее союзники по террористической коалиции между тем продолжали обстрелы объектов сирийской армии и проасадовских сил к северо-востоку от Хамы с целью вернуть утраченные ключевые позиции, в том числе недавно освобожденные поселения Рабда и Аль-Арфа. Согласно данным Telegram-канала Syrian Revolution News Network, проправительственные бойцы под ударами «Тахрир аш-Шам» и союзного отряда ССА «Джейш Идлиб» потеряли два танка. Однако никаких официальных комментариев по этому поводу пока так и не поступало.

Члены «Джебхат Фатх аш-Шам» накануне также вели огонь по мирным кварталам. Обстрелам в очередной раз подвергся христианский город Мхарде, расположенный у линии соприкосновения между САА и «Нусрой» на севере региона. Данные о числе жертв в настоящий момент устанавливаются.

Ирак

В городе Рава в результате взрыва мины, заложенной боевиками «Исламского государства» перед отступлением, погибли три иракских военных, в частности один командир. Данный стратегический населенный пункт был полностью зачищен от террористов к концу прошлой недели в рамках масштабной военной кампании против ИГИЛ на западе приграничной провинции Аль-Анбар. В данный момент саперы иракской армии продолжают операцию по разминированию освобожденных территорий. Город находился в оккупации террористической организации с начала лета 2014-го года, до недавнего времени он оставался последним крупным оплотом ИГ в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)