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Собчак рассказала о прокурорской проверке ее высказываний о Крыме
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    Собчак рассказала о прокурорской проверке ее высказываний о Крыме

    21:30  22 Ноября 2017  /обновлено: 22:08  22 Ноября 2017
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    Собчак рассказала о прокурорской проверке ее высказываний о Крыме

    Москва, 22 ноября. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, сообщила, что она получила официальное письмо, в котором указывается, что Генпрокуратура России проверяет ее высказывания в отношении Крыма.   

    Ранее Собчак в своих высказываниях называла Крым украинской территорией.

    В эфире радио «Эхо Москвы» она подтвердила, что в курсе проведения Генпрокуратурой проверки в отношении ее высказываний по Крыму.

    «Мы получили официальное письмо», – приводит ее слова «Газета.ru».  

    Напомним, что Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором свыше 96% жителей высказались за присоединение республики Крым и города Севастополь в состав России. Референдум был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #крым #генпрокуратура #собчак #высказывания
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