Собчак рассказала о прокурорской проверке ее высказываний о Крыме

Москва, 22 ноября. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о своем намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, сообщила, что она получила официальное письмо, в котором указывается, что Генпрокуратура России проверяет ее высказывания в отношении Крыма.

Ранее Собчак в своих высказываниях называла Крым украинской территорией.

В эфире радио «Эхо Москвы» она подтвердила, что в курсе проведения Генпрокуратурой проверки в отношении ее высказываний по Крыму.

«Мы получили официальное письмо», – приводит ее слова «Газета.ru».

Напомним, что Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором свыше 96% жителей высказались за присоединение республики Крым и города Севастополь в состав России. Референдум был проведен после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.