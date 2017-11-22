Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Подлинные документы о Сталинградской битве представило на выставку Минобороны РФ
Весь мир
В суде Ниццы начался допрос Керимова
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В суде Ниццы начался допрос Керимова

    21:22  22 Ноября 2017
    120

    В суде Ниццы начался допрос Керимова

    Париж, 22 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Франции доставили члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова в суд Ниццы. Об этом журналистам в среду сообщил прокурор города Жан-Мишель Прэтр.

    Сейчас сенатора допрашивает судебный следователь. В том случае, если российскому политику предъявят обвинения, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

    «Это может быть и тюремное заключение, а может, его просто отпустят на свободу. Могут отпустить на свободу, но с определенными условиями — например, под подписку о невыезде», — цитирует слова Прэтра РИА Новости.

    Как ранее сообщало издание «Утро.ру», 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан известный российский предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов, которого французская сторона подозревает в причастности к налоговым махинациям.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #керимов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть