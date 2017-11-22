В суде Ниццы начался допрос Керимова

Париж, 22 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Франции доставили члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова в суд Ниццы. Об этом журналистам в среду сообщил прокурор города Жан-Мишель Прэтр.

Сейчас сенатора допрашивает судебный следователь. В том случае, если российскому политику предъявят обвинения, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения.

«Это может быть и тюремное заключение, а может, его просто отпустят на свободу. Могут отпустить на свободу, но с определенными условиями — например, под подписку о невыезде», — цитирует слова Прэтра РИА Новости.

Как ранее сообщало издание «Утро.ру», 20 ноября в аэропорту Ниццы был задержан известный российский предприниматель и член Совфеда Сулейман Керимов, которого французская сторона подозревает в причастности к налоговым махинациям.