Вашингтон, 22 ноября. Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможное принятие Россией, Турцией и Ираном заявление по Сирии. Об этом заявил представитель Белого дома.

Накануне между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран подчеркнули необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

«Они это не обсуждали», — сообщили в Белом доме РИА Новости, отвечая на вопрос об обсуждении принятия совместного заявления по Сирии главами России, Ирана и Турции.

Напомним, трехсторонняя встреча по Сирии состоялась в Сочи 22 ноября. По ее итогам было принято заявление о ситуации в САР.