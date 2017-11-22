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Трамп и Путин не обсуждали принятое в Сочи заявление по Сирии — Белый дом
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    Трамп и Путин не обсуждали принятое в Сочи заявление по Сирии — Белый дом

    21:10  22 Ноября 2017  /обновлено: 22:25  22 Ноября 2017
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    Трамп и Путин не обсуждали принятое в Сочи заявление по Сирии — Белый дом

    Вашингтон, 22 ноября. Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора не обсуждали возможное принятие Россией, Турцией и Ираном заявление по Сирии. Об этом заявил представитель Белого дома.

    Накануне между Путиным и Трампом состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры двух стран подчеркнули необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

    «Они это не обсуждали», — сообщили в Белом доме РИА Новости, отвечая на вопрос об обсуждении принятия совместного заявления по Сирии главами России, Ирана и Турции.

    Напомним, трехсторонняя встреча по Сирии состоялась в Сочи 22 ноября. По ее итогам было принято заявление о ситуации в САР.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сирия #трамп #белый дом
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