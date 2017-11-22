Собянин заявил о возможном расширении программы реновации в Москве

Москва, 22 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что через какое-то время в программу реновации смогут войти другие дома в столице.

Выступая в РЭУ им. Плеханова в среду, Собянин сообщил, что первая программа реновации, в перечень которой вошли более пяти тысяч домов, будет запущена в принятые сроки.

«В дальнейшем, если будет необходимость у москвичей, а я уверен, она будет, то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон и те, кто не попал в эту программу, войдут», — сообщил градоначальник.

При этом Собянин подчеркнул, что необходимо пройти первую стадию реновации, чтобы москвичи своими глазами могли увидеть новые дома.

В июле президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло 5,177 тыс. домов.