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Россия
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Общество
Собянин заявил о возможном расширении программы реновации в Москве
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    Собянин заявил о возможном расширении программы реновации в Москве

    21:16  22 Ноября 2017
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    Собянин заявил о возможном расширении программы реновации в Москве

    Москва, 22 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что через какое-то время в программу реновации смогут войти другие дома в столице.

    Выступая в РЭУ им. Плеханова в среду, Собянин сообщил, что первая программа реновации, в перечень которой вошли более пяти тысяч домов, будет запущена в принятые сроки. 

    «В дальнейшем, если будет необходимость у москвичей, а я уверен, она будет, то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон и те, кто не попал в эту программу, войдут», — сообщил градоначальник.

    При этом Собянин подчеркнул, что необходимо пройти первую стадию реновации, чтобы москвичи своими глазами могли увидеть новые дома.

    Собянин заявил о возможном расширении программы реновации в Москве

    В июле президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло 5,177 тыс. домов. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #москва #собянин #реновация
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