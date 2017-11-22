Сирия, 22 ноября. При помощи российских ВКС САА отбила у ИГ1 территории на западном побережье Евфрата на юге Дейр-эз-Зора. Служба безопасности САР перехватила автомобиль боевиков с контрабандным оружием на пути из Эс-Сувейды в Дамаск. Лидеры ИГИЛ1 спрятались в центральной части Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: вместе с подразделениями САА отбили у ИГ территории на западном берегу Евфрата, в том числе нефтяную скважину, на юге провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали в Эс-Сувейде автомобиль боевиков с контрабандным оружием на пути в провинцию Дамаск; ожидают подкрепление в лице 150-200 бойцов NDF******, которые вскоре прибудут в Дейр-эз-Зор из Хасаки.

«Исламское государство» (ИГИЛ): набирает силы в районе на границе иракских провинций Дияла и Салах-эд-Дин.

Сирийская свободная армия** (ССА): лишилась командира бригады «Султан Мурад», который ушел в отставку после череды военных неудач в боях с другими группировками.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): утверждает, что отбила атаку САА на северо-востоке от Хамы.

Провинция Алеппо

Лидер бригады «Султан Мурад», входящей в состав оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА), Фахим Исса ушел в отставку, передает на своей странице в соцсети Twitter (@OmerOzkizilcik) турецкий источник. Предполагается, что поводом для этого послужили военные неудачи в ходе противостояния с другой антиправительственной группировкой — «Джебхат аш-Шамией». Как напоминает источник, после серии неудачных операций отряд «Султан Мурад», базирующийся на западе провинции Алеппо, покинула значительная часть боевиков. «Свободная армия», одна из крупнейших оппозиционных вооруженных организаций в САР, присоединилась к процессу перемирия, однако отдельные бригады формирования, замеченные в связях с террористами «Хайят Тахрир аш-Шам», продолжают оказывать сопротивление правительственным войскам Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационный Twitter-канал (@SyriaWar2) сообщает, что подразделения Сирийской арабской армии (САА) с помощью ВКС РФ смогли значительно продвинуться на западном побережье Евфрата в южной части провинции Дейр-эз-Зор. Так, военнослужащие армии САР отбили у террористов «Исламского государства»1 все территории от поселка Салихия до населенного пункта Дабьян. Таким образом, передовые части САА уже почти вплотную подошли к городу Аль-Ашара.

По информации военного источника в Twitter (@VivaRevolt), благодаря помощи авиационной группировки РФ под контроль официального Дамаска также перешла нефтяная скважина Аль-Вард, находящаяся в предместьях Салихии. За все время совместной военной кампании САА и российских ВКС союзникам удалось отбить многие стратегические нефтяные и газовые месторождения во многих районах Сирии. Это существенно поправило экономическое положение арабской республики и улучшило жизнь всего населения страны.

Иран направил жителям Абу Кемаля, который был освобожден сирийской армией под прикрытием авиации РФ несколько дней назад, гуманитарную помощь. В состав груза вошли макароны, гречка и другие продукты питания. Об этом сообщили местные активисты.

Провинция Хама

По данным оппозиционного канала в сети Telegram, боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» отбили атаку правительственной армии САР в районе населенного пункта Мустариха, находящегося в северо-восточной части провинции Хама. Официальных данных, подтверждающих это сообщение, пока не поступало. Ранее подконтрольные исламистам ресурсы утверждали, что на этом направлении был ликвидирован танк САА, однако подлинность этой информации также до сих пор не была доказана. Сирийские войска, поддерживаемые ВКС России, ведут масштабную операцию в этом регионе. Ранее им удалось отбить обширные территории у боевиков «Тахрир аш-Шам» и сдвинуть линию соприкосновения с террористами к самой границе с провинцией Идлиб.

Провинция Эс-Сувейда

Представители сирийской службы безопасности задержали автомобиль с контрабандным вооружением на территории провинции Эс-Сувейда на юге арабской республики. Как сообщает новостное агентство Muraselon, транспортное средство направлялось в провинцию Дамаск, скорее всего — в Восточную Гуту. В ходе обыска были конфискованы минометы различных калибров, противотанковые гранаты, пушки, мины, ракеты и другое вооружение. Предполагается, что данная партия оружия была передана радикалам оппозиционных вооруженных формирований в районе Голанских высот израильскими спецслужбами и затем направлена в Эс-Сувейду через соседнюю провинцию Даръа для дальнейшей переброски в столичный регион.

Провинция Хасака

Порядка 150-200 солдат Национальных сил обороны (NDF) в настоящий момент готовятся к отправке на юг соседней провинции Дейр-эз-Зор на базе правительственных войск САР в предместьях города Камышлы, который пополам делят САА и курдские Демократические силы Сирии (SDF)****. Об этом на странице в Twitter (@IvanSidorenko1) сообщил военный источник. Проасадовские бойцы присоединятся к военнослужащим армии САР в рамках операции по зачистке последних населенных пунктов на западном берегу Евфрата от боевиков «Исламского государства».

Ирак

Один из лидеров проправительственных шиитских ополченческих отрядов Сил народной мобилизации Джабар Аль-Мамури заявил, что в районе населенного пункта Аль-Мтебиджа на границе между центральными иракскими провинциями Салах-эд-Дин и Дияла скрываются высокопоставленные командиры «Исламского государства». Как предупреждает командование «Хашд Аш-Шааби», они могут стать ядром новой террористической организации, и потому их следует немедленно уничтожить. Аль-Мамури также подчеркнул, что подконтрольные лидерам ИГИЛ группы боевиков скрываются в подземных переходах и туннелях в этом же районе, который характеризуется достаточно сложным рельефом, передает его слова информагентство Al Sumaria News.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)