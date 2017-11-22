Россия и МККК проработали вопросы обеспечения безопасности гумконвоев в Сирии

Москва, 22 ноября. Российские военные и представители Международного комитета Красного Креста (МККК) провели переговоры, в рамках которых были проработаны вопросы, посвященные обеспечению безопасности гуманитарных конвоев в Сирии. Об этом сообщили в среду офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

«Проработаны вопросы обеспечения безопасности проведения гуманитарных конвоев в наиболее нуждающиеся населенные пункты, медицинской эвакуации больных из труднодоступных мест страны, оказания помощи в создании системы информирования населения об угрозах, исходящих от районов, в которых могут находиться взрывоопасные предметы», — отметила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Владимирович Путин призвал существенно нарастить объемы гуманитарной помощи жителям Сирии.