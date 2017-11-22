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Россия
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Политика
Россия и МККК проработали вопросы обеспечения безопасности гумконвоев в Сирии
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    Россия и МККК проработали вопросы обеспечения безопасности гумконвоев в Сирии

    21:07  22 Ноября 2017  /обновлено: 21:47  22 Ноября 2017
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    Россия и МККК проработали вопросы обеспечения безопасности гумконвоев в Сирии

    Москва, 22 ноября. Российские военные и представители Международного комитета Красного Креста (МККК) провели переговоры, в рамках которых были проработаны вопросы, посвященные обеспечению безопасности гуманитарных конвоев в Сирии. Об этом сообщили в среду офицеры российского Центра по примирению сторон конфликта на территории Сирийской Арабской Республики.

    «Проработаны вопросы обеспечения безопасности проведения гуманитарных конвоев в наиболее нуждающиеся населенные пункты, медицинской эвакуации больных из труднодоступных мест страны, оказания помощи в создании системы информирования населения об угрозах, исходящих от районов, в которых могут находиться взрывоопасные предметы», — отметила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Владимирович Путин призвал существенно нарастить объемы гуманитарной помощи жителям Сирии.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #рф
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