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Россия
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Украина
Звезде сериала «Сваты» запретили въезд на Украину
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    Звезде сериала «Сваты» запретили въезд на Украину

    20:58  22 Ноября 2017
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    Звезде сериала «Сваты» запретили въезд на Украину

    Киев, 22 ноября. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на три года въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

    Как сообщила на своей странице в Facebook Гитлянская, по данным СБУ, «россиянин неоднократно позволял себе антиукраинские публичные заявления, в которых, в частности, поддерживал аннексию Крыма Россией». Помимо этого актера обвиняют в том, что он неоднократно посещал Крым. 

    Гитлянская также подчеркнула, что «СБУ и в дальнейшем будет проводить системную работу по запрещению въезда в страну иностранцам, которые поддерживают российскую агрессию».

    Звезде сериала «Сваты» запретили въезд на Украину

    Отметим, ранее в среду сообщалось, что Следственное подразделение СБУ по вопросам Крыма получило разрешение на арест якобы «незаконно присвоенного украинского имущества» на территории российской республики. Соответствующими полномочиями ведомство наделил суд.

    Автор: Олеся Волкова
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    #украина #крым #сбу #добронравов
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