Оксана Шкода: Нельзя обвинить спецкора ФАН в подрыве авторитета Украины, ведь его нет. ФАН-ТВ

Служба безопасности Украины заявила о принудительном выдворении из страны в Россию корреспондента Федерального агентства новостей Игоря Петрашевича. На протяжении нескольких месяцев Игорь работал в Киеве, а в ночь со вторника на среду, с 21 на 22 ноября, был вынужден вернуться в Россию. По данным мониторинга некоторых аспектов нарушений прав человека на Украине за 2017 год, с начала года на ее территории было зафиксировано 122 случая нарушений свободы слова, 42 из которых связаны с препятствием работы журналистов. Ситуацию с нашим корреспондентом прокомментировали для ФАН-ТВ журналист Оксана Шкода и комбат ополчения ДНР, полковник Вадим Погодин.

– Очередное выдворение из Украины российского журналиста, теперь – Игоря Петрашевича, специального корреспондента Федерального агентства новостей. В чем конкретно его обвиняют? – интересуется репортер ФАН-ТВ у журналиста Оксаны Шкоды.

– Как известно, с марта 2015 года на Украине приостановлена аккредитация около 120 российских СМИ, с тех пор выдворение российских журналистов с территории Украины – это далеко не единичные случаи. Его обвиняют в подрыве авторитета государственной власти Украины. Это, я сразу хочу сказать, не что иное, как агония СБУ, поскольку подрывать то, чего априори нет, – это невозможно. У государственной власти Украины нет никакого авторитета, соответственно, никоим образом ее подрывать российский журналист не может. Также, насколько я знаю, его обвиняют в искажении фактов истории: здесь тоже очень глупо, так как искажать историю так, как ее искажают на самой Украине, – это еще надо поучиться! То есть, априори переплюнуть это никто не может. Тоже впору, скажем так, проводить психиатрические исследования на самой территории Украины. И я считаю, что у российской власти должен быть по каждой такой украинской выходке какой-то определенный, адекватный зеркальный ответ. Допустим, выдворили одного нашего журналиста – выдворить с территории России 10 украинских журналистов, которых здесь, собственно, много. И непонятно, чем они занимаются, непонятно, какую информацию они выдают на ту сторону.

– Это возымеет какой-то эффект, по-вашему?

– Вы знаете, я более чем уверена, что возымеет. Вот хотя бы взять на примере Russia Today, который защитили на государственном уровне путем проведения через Госдуму закона об иностранных агентах. Скажите, пожалуйста, почему вдруг украинские СМИ, украинские журналисты здесь не являются иностранными агентами? Я, во-первых, хочу сказать, что этому журналисту Петрашевичу еще очень повезло то, что его просто выдворили, его могли спокойно посадить и вменить что-то в пределах шпионажа в пользу России. Подбросить и оружие, и наркотики, что, собственно, практикуется практически ежедневно на Украине, так что он отделался, скажем так, легким испугом. России пора уже как-то заканчивать заигрывать со своими партнерами. Если начнут выдворять отсюда те же телеканалы, к примеру, – поверьте, на той стороне немного задумаются. Потому что в дальнейшем будет продолжаться то, что продолжается сегодня.

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Ситуацию с выдворением Игоря Петрашевича из Украины также прокомментировал в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ полковник Вадим Погодин, который прежде командовал батальоном ополчения «Керчь» Донецкой Народной Республики:

– Я не знаю таких фактов, где российские СМИ вносят дестабилизацию. И вообще Россия. Насколько я понимаю и вижу ситуацию, Россия хочет примирить эту войну, чтобы ее не было. Она заморозила конфликт сейчас. И добивается на всех международных площадках (где-то в ущерб своему имиджу в глазах людей мира на этой земле), чтобы закончилась война. Ей не нужен Донбасс, Путин уже это повторяет три, три с половиной года. В украинские СМИ сами украинцы не верят. То есть, кто-то должен показывать объективную картинку происходящего на Украине. И это могут действительно сделать только российские СМИ, и именно поэтому выдворяют корреспондентов. Где там мы видели в европейских СМИ, чтобы показывали страдания простых жителей Донбасса? Нигде же мы этого не видим, нигде этого не показывают, там рисуют картинку: русские захватили Донбасс. Нет там русских войск на Донбассе, вот реально! Поэтому не выдворяют европейские СМИ, а выдворяют российские, чтобы показывать только одну картинку, и всё.

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