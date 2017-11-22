Раненный в перестрелке у «Москва-сити» сотрудник Росгвардии скончался в больнице

Москва, 22 ноября. Сотрудник Росгвардии, получивший ранение в перестрелке у «Москва-сити», скончался в больнице. Об этом сообщил сотрудник Следственного комитета РФ в Пресненском суде столицы.

«До начала этого заседания один из потерпевших скончался в больнице», — заявил следователь.

Второй потерпевший в настоящее время находится в больнице. Следователь уточнил, что тот является действующим сотрудником Росгвардии и опознал обвиняемого.

Суд в настоящее время рассматривает вопрос об аресте участника перестрелки Эльдара Хамидова. Пока он обвиняется в покушении на убийство, но следователь планирует теперь изменить квалификацию.

Хамидова, как сообщает РИА Новости, привезли в суд из больницы под конвоем, он ранен.У него перебинтована рука, на бинтах видны следы крови.

Ранее в среду Пресненский суд Москвы арестовал до 18 января 2018 года руководителя спортивного клуба Магомеда Исмаилова, еще одного участника перестрелки в «Москва-сити», обвиняемого по статье «Хулиганство».

Вечером в пятницу на территории «Москва-сити» после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне «Око» произошла драка и перестрелка. Пострадали шесть охранников, в том числе два сотрудника ФГУП «Охрана» Росгвардии. Нападавшие скрылись с места преступления.