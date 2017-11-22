Эксперт рассказал об уступках по Сирии, на которые пришлось пойти Турции в Сочи

Сочи, 22 ноября. Эксперт назвал совместное заявление, сделанное после встречи лидеров России, Турции и Ирана в Сочи, большим политическим успехом для нашей страны.

В среду в Сочи президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Ирана Хасаном Рухани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По итогам встречи Путин заявил, что благодаря усилиям России, Турции и Ирана удалось предотвратить распад Сирии и избежать гуманитарной катастрофы в этой стране.

Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексей Образцов в интервью ФБА «Экономика сегодня» подчеркнул, что Турция в Сирии играет в «свою игру».

Образцов отметил, что на данный момент судить на тему соглашения России, Турции и Ирана по Сирии можно лишь приблизительно, поскольку пока нет официальных документов. По словам эксперта, у Турции есть своя особая позиция по Сирии, которая обусловлена двумя главными факторами: сирийскими курдами и туркоманами.

«С курдами все более-менее понятно, они и так имели в Сирии пусть и ограниченную, но автономию, и Турция здесь не заинтересована в том, чтобы это национальное меньшинство расширяло свою территорию и не шло к большей политической независимости от официального Дамаска», — констатирует Образцов.

«Кроме того, в сирийской теме у турок всегда присутствуют туркоманы и недаром, что сегодня в Турции возникают разговоры, а не вернуться ли к условиям Севрского мирного договора образца 1920 году, по которому часть северной Сирии входила в состав Турецкой республики», — отметил Образцов. По словам эксперта, Севрский мирный договор примечателен тем, что по его тексту часть северной Сирии является спорной территорией, которая вполне может войти в состав Турции.

Эксперт подчеркивает, что раз «подпись Турции под коммюнике над этими переговорами стоит, то, видимо, России удалось убедить правительство Эрдогана перестать играть с этим фактором».

Образцов выразил мнение, что Турция в Сочи пошла на компромисс. И это, в первую очередь, говорит о том, что, несмотря на всю свою эксцентричность, Эрдоган исходит из принципов realpolitik и актуального положения дел в Сирии.