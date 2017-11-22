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Совбез ООН вернется к вопросу работы миссии ООН-ОЗХО в Сирии в среду — постпред Швеции
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    Совбез ООН вернется к вопросу работы миссии ООН-ОЗХО в Сирии в среду — постпред Швеции

    20:35  22 Ноября 2017
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    Совбез ООН вернется к вопросу работы миссии ООН-ОЗХО в Сирии в среду — постпред Швеции

    Нью-Йорк, 22 ноября. Совбез ООН в среду на очередном заседании вновь обсудит возобновление работы Совместного механизма расследования (СМР) ООН-ОЗХО по расследованию инцидентов с химоружием в Сирии. Об этом заявил постпред Швеции при ООН Олоф Скуг.

    «Мы надеемся, что есть готовность продолжать обсуждать его (СМР) работу и убедиться, что СБ ООН остается готовым установить механизм который остановит распространение ОМУ и химического оружия в Сирии», — сказал журналистам Скуг.

    Ранее Швеция и Уругвай внесли на рассмотрение Совбеза новый проект резолюции по возобновлению работы миссии ОЗХО-ООН.

    Напомним, 16 ноября Россия заблокировала проект резолюции США о продлении мандата СМР, миссия прекратила свою деятельность. Как заявили в МИД РФ, мандат механизма расследований ОЗХО-ООН по Сирии может быть продлен только при учете всех российских предложений. В Москве подчеркнули, что СМР «вел себя постыдно», в ходе работы используя данные НПО, связанные с террористами в Сирии.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #оон #озхо #совбез
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