Нью-Йорк, 22 ноября. Совбез ООН в среду на очередном заседании вновь обсудит возобновление работы Совместного механизма расследования (СМР) ООН-ОЗХО по расследованию инцидентов с химоружием в Сирии. Об этом заявил постпред Швеции при ООН Олоф Скуг.

«Мы надеемся, что есть готовность продолжать обсуждать его (СМР) работу и убедиться, что СБ ООН остается готовым установить механизм который остановит распространение ОМУ и химического оружия в Сирии», — сказал журналистам Скуг.

Ранее Швеция и Уругвай внесли на рассмотрение Совбеза новый проект резолюции по возобновлению работы миссии ОЗХО-ООН.

Напомним, 16 ноября Россия заблокировала проект резолюции США о продлении мандата СМР, миссия прекратила свою деятельность. Как заявили в МИД РФ, мандат механизма расследований ОЗХО-ООН по Сирии может быть продлен только при учете всех российских предложений. В Москве подчеркнули, что СМР «вел себя постыдно», в ходе работы используя данные НПО, связанные с террористами в Сирии.