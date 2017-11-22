Сегодня в Сети: приговор Младичу, окончание войны в Сирии, АК-47 в цветочной лавке
Федеральное агентство новостей предлагает свежую подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях вечером, 22 ноября.
Приговор Младичу
В среду, 22 ноября, Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в нарушении законов войны, геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины. Правда, пользователи соцсетей по-разному отреагировали на это сообщение.
Некоторых приговор возмутил.
⚡️ПОЗОР #Gaaga Международный Трибунал по бывшей Югославии приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде в Боснии— Alina Komarek (@Alina_Komarek) 22 ноября 2017 г.
Карла дель Понте в книге "охота"поведола как в Боснии торговали и торгуют внутренними органами изъятых у похищеных Сербов
Генерала Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению.— Комиссар (@narkom_1937) 22 ноября 2017 г.
А напомните мне, сколько косовских мясников было осуждено? Или я что пропустил.
Ратко - герой. DIXI pic.twitter.com/fSLcVxIdtx
А другие, напротив, считают, что Гаагский трибунал вынес правильное решение.
Все же есть справедливость на земле! Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным по 11 пунктам, в том числе за убийство 8 тыс мусульман в Сребренице в 95-м году! pic.twitter.com/KjRc9CLSeH— Марина Дзамыхова (@MDzamykhova) 22 ноября 2017 г.
Окончание войны в Сирии
В среду вечером прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана.
На этой встрече российский президент сообщил, что масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. И соцсети тут же отреагировали на эту новость.
Путин объявил об окончании войны в Сирии: Масштабные боевые действия завершаются, по террористам нанесен решающий удар, удалось предотвратить распад страны pic.twitter.com/O5PWJ8oaTV— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 ноября 2017 г.
Асад, Рухани и Эрдоган - лично, Трамп, король Сальман, Сиси, Нетаньяху - по телефону: Договариваясь об устройстве послевоенной Сирии, Путин за 36 часов пообщается со ВСЕМИ участниками мирного процесса pic.twitter.com/QiJ7nIiUOE— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 ноября 2017 г.
Автомат в цветочном магазине
А еще сегодня вечером СМИ сообщили, что неизвестный забыл в одном из столичных цветочных магазинов автомат Калашникова в чехле, и эта новость очень понравилась пользователям соцсетей, потому что заставила их немного поностальгировать.
Анекдот из 90-х. Вовочка приходит в школу, открывает футляр для скрипки, и там лежит автомат Калашникова. Учительница: -Вовочка, ты совсем с ума сошёл! Пришёл в музыкальную школу с автоматом. Завтра придёшь с папой! -Ага...Если он сегодня с разборки с моей скрипкой вернётся....— Михаил (@mr1965mr) 22 ноября 2017 г.