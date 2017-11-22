Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
ХК «Амур» одержал уверенную победу над «Локомотивом»
#Соцсети
Сегодня в Сети: приговор Младичу, окончание войны в Сирии, АК-47 в цветочной лавке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сегодня в Сети: приговор Младичу, окончание войны в Сирии, АК-47 в цветочной лавке

    20:38  22 Ноября 2017
    37

    Сегодня в Сети: приговор Младичу, окончание войны в Сирии, АК-47 в цветочной лавке

    Федеральное агентство новостей предлагает свежую подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях вечером, 22 ноября.  

    Приговор Младичу

    В среду, 22 ноября, Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в нарушении законов войны, геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины. Правда, пользователи соцсетей по-разному отреагировали на это сообщение.

    Некоторых приговор возмутил.   

    А другие, напротив, считают, что Гаагский трибунал вынес правильное решение.

    Окончание войны в Сирии

    В среду вечером прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана.

    Сегодня в Сети: приговор Младичу, окончание войны в Сирии, АК-47 в цветочной лавке

    На этой встрече российский президент сообщил, что масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. И соцсети тут же отреагировали на эту новость.

    Автомат в цветочном магазине

    А еще сегодня вечером СМИ сообщили, что неизвестный забыл в одном из столичных цветочных магазинов автомат Калашникова в чехле, и эта новость очень понравилась пользователям соцсетей, потому что заставила их немного поностальгировать.

    Сегодня в Сети: приговор Младичу, окончание войны в Сирии, АК-47 в цветочной лавке

    Автор: Елизавета Садкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть