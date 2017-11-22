Сегодня в Сети: приговор Младичу, окончание войны в Сирии, АК-47 в цветочной лавке

Федеральное агентство новостей предлагает свежую подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях вечером, 22 ноября.

Приговор Младичу

В среду, 22 ноября, Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил экс-командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича к пожизненному заключению, признав его виновным в нарушении законов войны, геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в 1992-1995 годах на территории Боснии и Герцеговины. Правда, пользователи соцсетей по-разному отреагировали на это сообщение.

Некоторых приговор возмутил.

⚡️ПОЗОР #Gaaga Международный Трибунал по бывшей Югославии приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению по обвинению в геноциде в Боснии



Карла дель Понте в книге "охота"поведола как в Боснии торговали и торгуют внутренними органами изъятых у похищеных Сербов — Alina Komarek (@Alina_Komarek) 22 ноября 2017 г.

Генерала Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению.

А напомните мне, сколько косовских мясников было осуждено? Или я что пропустил.

Ратко - герой. DIXI pic.twitter.com/fSLcVxIdtx — Комиссар (@narkom_1937) 22 ноября 2017 г.

А другие, напротив, считают, что Гаагский трибунал вынес правильное решение.

Все же есть справедливость на земле! Ратко Младича приговорили к пожизненному заключению. Его признали виновным по 11 пунктам, в том числе за убийство 8 тыс мусульман в Сребренице в 95-м году! pic.twitter.com/KjRc9CLSeH — Марина Дзамыхова (@MDzamykhova) 22 ноября 2017 г.

Окончание войны в Сирии

В среду вечером прошли переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Турции и Ирана.

На этой встрече российский президент сообщил, что масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. И соцсети тут же отреагировали на эту новость.

Путин объявил об окончании войны в Сирии: Масштабные боевые действия завершаются, по террористам нанесен решающий удар, удалось предотвратить распад страны pic.twitter.com/O5PWJ8oaTV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 ноября 2017 г.

Асад, Рухани и Эрдоган - лично, Трамп, король Сальман, Сиси, Нетаньяху - по телефону: Договариваясь об устройстве послевоенной Сирии, Путин за 36 часов пообщается со ВСЕМИ участниками мирного процесса pic.twitter.com/QiJ7nIiUOE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 22 ноября 2017 г.

Автомат в цветочном магазине

А еще сегодня вечером СМИ сообщили, что неизвестный забыл в одном из столичных цветочных магазинов автомат Калашникова в чехле, и эта новость очень понравилась пользователям соцсетей, потому что заставила их немного поностальгировать.