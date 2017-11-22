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Политика
Джабаров о заявлении Путина по Сирии: Россия является гарантом международной безопасности
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    Джабаров о заявлении Путина по Сирии: Россия является гарантом международной безопасности

    20:16  22 Ноября 2017
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    Джабаров о заявлении Путина по Сирии: Россия является гарантом международной безопасности

    Распад Сирии удалось предотвратить благодаря совместным действиям России, Ирана и Турции, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече глав государств в Сочи. Также российский лидер сказал, что масштабные боевые действия против боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) находятся в завершающей стадии.

    «Масштабные боевые действия против террористических бандформировании в Сирии завершаются. Отмечу, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы», — подчеркнул Путин.

    Джабаров о заявлении Путина по Сирии: Россия является гарантом международной безопасности

    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что своими действиями в Сирии Россия показала, что является гарантом мировой безопасности.

    «Я считаю, что Россия однозначно является гарантом международной безопасности. Более того, я посмотрел на реакцию американцев на эту встречу в Сочи — они испытывают обыкновенную зависть, а она, напомню, является одним из самых тяжких грехов. Они не могут вынести тот факт, что встречаются лидеры трех держав-победителей терроризма в Сирии. Оценить масштабы военной РФ пока сложно, но поддержка, которую Россия оказала сирийской армии, спасла это государство, спасла вообще Ближний Восток от терроризма, этой чумы XXI века. Это навсегда останется в памяти сирийского народа», — говорит Джабаров

    «Россия не только спасла Сирию от распада, она спасла ее как государство. В противном случае, это бы была вторая Ливия — разрозненные части, разрозненные сепаратистские островки, люди бы жили в постоянном страхе расправы террористов», — продолжает сенатор.

    Джабаров о заявлении Путина по Сирии: Россия является гарантом международной безопасности

    Парламентарий также напомнил, что совместные успехи России, Ирана и Турции в Сирии Запад старается не замечать.

    «Меня поражает желчная реакция американцев. И Европа молчит, и Британия молчит. Уважаемые господа, где же вы были два года назад, когда Россия начинала свою операцию, а Дамаск был уже практически захвачен террористами? Где вы были, когда мы призывали к совместной борьбе с терроризмом? Вас нигде не было. А теперь вы пытаетесь доказать, что без Америки и коалиции мы бы не победили ИГИЛ1 в Сирии», — подытожил Владимир Джабаров. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #россия #сирия #иг #игил #джабаров
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