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Путин подвел итоги посвященного Сирии саммита в Сочи
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    Путин подвел итоги посвященного Сирии саммита в Сочи

    20:00  22 Ноября 2017
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    Путин подвел итоги посвященного Сирии саммита в Сочи

    Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин подвел итоги саммита в Сочи, посвященного урегулированию в Сирии.

    «Они (договоренности — прим. ФАН) снизят риски возникновения новых конфликтов, обострения межэтнического и межконфессионального противоборства», — заявил Путин.

    Российский лидер отметил, что достигнутые договоренности приблизят мирное урегулирование в Сирии и в общем уменьшат напряженность на Ближнем Востоке. 

    Российский лидер отметил, что РФ, Иран и Турция «констатировали существенные успехи совместной борьбы с терроризмом», а также подтвердили намерения наращивать взаимную активность при борьбе с экстремистскими группировками. 

    Кроме того, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган поддержали идею российского лидера об организации общесирийского конгресса.   

    Отметим, первый в истории трехсторонний саммит с участием России, Турции и Ирана, всецело посвященный сирийской проблематике, состоялся  22 ноября в Сочи. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели переговоры, на которых также присутствовали главы министерств иностранных дел и обороны трех стран.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #переговоры #саммит в сочи
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