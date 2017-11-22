Путин подвел итоги посвященного Сирии саммита в Сочи

Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин подвел итоги саммита в Сочи, посвященного урегулированию в Сирии.

«Они (договоренности — прим. ФАН) снизят риски возникновения новых конфликтов, обострения межэтнического и межконфессионального противоборства», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что достигнутые договоренности приблизят мирное урегулирование в Сирии и в общем уменьшат напряженность на Ближнем Востоке.

Российский лидер отметил, что РФ, Иран и Турция «констатировали существенные успехи совместной борьбы с терроризмом», а также подтвердили намерения наращивать взаимную активность при борьбе с экстремистскими группировками.

Кроме того, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган поддержали идею российского лидера об организации общесирийского конгресса.

Отметим, первый в истории трехсторонний саммит с участием России, Турции и Ирана, всецело посвященный сирийской проблематике, состоялся 22 ноября в Сочи. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели переговоры, на которых также присутствовали главы министерств иностранных дел и обороны трех стран.