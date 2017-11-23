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Новости Сирии
Сирия новости 23 ноября 07.00: в пригородах Дамаска продолжаются городские бои; в провинции Алеппо открыт гуманитарный переход
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    Сирия новости 23 ноября 07.00: в пригородах Дамаска продолжаются городские бои; в провинции Алеппо открыт гуманитарный переход

    7:00  23 Ноября 2017
    182

    Сирия новости 22 ноября 07.00: в пригородах Дамаска продолжаются городские бои; в провинции Алеппо открыт гуманитарный переход

    Сирия, 23 ноября. В пригородах Дамаска продолжаются городские бои; в провинции Алеппо открыт гуманитарный переход; по пути в Восточную Гуту правительственными силами была задержана крупная поставка вооружения для боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: полностью зачистила остров Хувейджа Кати в Дейр-эз-Зоре.

    «Исламское государство»: отбило у «Хайят Тахрир аш-Шам» деревню Абу-Харик на северо-востоке Хамы.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: перебросил подкрепление в район Рахаджана и Шухейтара на севере Хамы.

    Сирия новости 22 ноября 07.00: в пригородах Дамаска продолжаются городские бои; в провинции Алеппо открыт гуманитарный переход

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 22 ноября 07.00: в пригородах Дамаска продолжаются городские бои; в провинции Алеппо открыт гуманитарный переход

    В пригородах Дамаска продолжаются бои в городских кварталах. По сообщениям местных источников, боевики группировок, воюющих против правительства Башара Асада, продолжают минометные обстрелы района недавно отбитой правительственными войсками автотранспортной базы в Харасте. Кроме этого, в социальной сети Twitter появилась информация (@AEJKhalil) о том, что группировки «Файлак ар-Рахман» и «Ахрар аш-Шам» продолжают доставлять боеприпасы на свои позиции.

    Также пользователем Twitter (@HadiAlabdallah) было замечено сосредоточение боевиков в районе населенного пункта Арбил.   

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 22 ноября 07.00: в пригородах Дамаска продолжаются городские бои; в провинции Алеппо открыт гуманитарный переход

    По информации источника в Twitter (@sayed_ridha), через деревню Хазван к западу от города Аль-Баб был открыт гуманитарный переход, чтобы облегчить передвижение мирных жителей в районе «Щита Евфрата» и на территориях провинции, подконтрольных правительственным войскам, а также курдским вооруженным формированиям.

    Открытие гуманитарного перехода прошло в рамках реализации договоренностей по зоне деэскалации Идлиб, которые были достигнуты на шестом раунде переговоров в Асатане между тремя странами-гарантами: Россией, Турцией и Ираном.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 22 ноября 07.00: в пригородах Дамаска продолжаются городские бои; в провинции Алеппо открыт гуманитарный переход

    Как сообщает источник в Twitter (@VivaRevolt), остров Хувейджа Кати, расположенный в районе административного центра провинции был полностью зачищен сирийскими правительственными войсками от боевиков «Исламского государства»1.

    По информации Telegram-канала @ Ebaa_Agency, ИГ1 продолжает оказывать упорное сопротивление силам САА, удерживая позиции на северных окраинах населенных пунктов Эль-Кишма, Шадра и Сальхия. Чтобы не допустить продвижения правительственных войск вдоль трассы МеядинАбу-Кемаль, боевики контратакуют сирийскую армию мобильными группами на пикапах, оснащенных крупнокалиберными пулеметами. Также, по мнению источника, террористы могут атаковать САА в районе нефтеперерабатывающей базы Т-2 у сирийско-иракской границы.

    Источник в Twitter @PetoLucem предполагает, что в результате операции иракских правительственных войск и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в районе населенного пункта Рава, некоторые отряды ИГИЛ1 могут отойти на территорию Сирии.

    Судя по информации, распространяемой сторонниками «Исламского государства», в закрытых чатах, лидеры террористов пытаются поднять значительно упавший в связи с последними успехами САА при поддержке ВКС РФ моральный дух боевиков, распространяя ложную информацию о захвате тех или иных территорий.

    Провинция Хама

    Сирия новости 22 ноября 07.00: в пригородах Дамаска продолжаются городские бои; в провинции Алеппо открыт гуманитарный переход

    На северо-востоке провинции продолжается противостояние двух террористических группировок — «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламское государство». Как сообщает источник в Teleram (@Alqalaam), боевики ИГ отбили у сил «Джебхат ан-Нусры»1 еще один населенный пункт — деревню Абу-Харик.

    Параллельно с этим «Хайят Тахрир аш-Шам», чтобы с боях с сирийской армией не потерять контроль над городом Рахаджан, перебрасывает в этот район отряды подкрепления, сообщает источник в Telegram (@SRNN2011). То же происходит и в районе населенного пункта Шухейтар, по всей вероятности, с целью вернуть его под контроль джихадистов.

    Провинция Эс-Сувейда

    Сирия новости 22 ноября 07.00: в пригородах Дамаска продолжаются городские бои; в провинции Алеппо открыт гуманитарный переход

    Как сообщает источник в Twitter (@C_Military1), антитеррористическое подразделение сирийской разведки задержало крупную поставку ракет, взрывчатки и воооружия боевикам группировок, воюющих против сирийских правительственных войск  в Восточной Гуте провинции Дамаск.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #дамаск #хама #дейр-эз-зор #эс-сувейда
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