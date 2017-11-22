Путин, Роухани и Эрдоган призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации в Сирии

Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин, глава Ирана Хасан Роухани и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали членов международного сообщества оказать поддержку процессу, который направлен на деэскалацию и стабилизацию обстановки на территории Сирии. Об этом было объявлено по итогам трехстороннего саммита в Сочи.

«В том числе через направление дополнительных объемов помощи населению этой страны, содействие гуманитарному разминированию, сохранение исторического наследия, восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения, включая социальные и экономические объекты», — указано в совместном заявлении политиков.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирийской Арабской Республики.