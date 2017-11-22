Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Звезде сериала «Сваты» запретили въезд на Украину
Политика
Путин, Роухани и Эрдоган призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин, Роухани и Эрдоган призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации в Сирии

    19:27  22 Ноября 2017  /обновлено: 19:53  22 Ноября 2017
    347

    Путин, Роухани и Эрдоган призвали международное сообщество поддержать процесс деэскалации в Сирии

    Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин, глава Ирана Хасан Роухани и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали членов международного сообщества оказать поддержку процессу, который направлен на деэскалацию и стабилизацию обстановки на территории Сирии. Об этом было объявлено по итогам трехстороннего саммита в Сочи.

    «В том числе через направление дополнительных объемов помощи населению этой страны, содействие гуманитарному разминированию, сохранение исторического наследия, восстановление инфраструктуры жизнеобеспечения, включая социальные и экономические объекты», — указано в совместном заявлении политиков.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил разработать комплексную программу возрождения Сирийской Арабской Республики.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сирия #турция #иран
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть