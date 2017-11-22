Новая реформа: «малиновые» военные на брезентовой Украине

У гордой, большой, потенциально сильной, но реально глупой Украины есть ровно две функции, взаимосвязанные между собой, как грабли и шишка на лбу. Это — быть «не Россией» и быть не похожей на Россию. Поэтому в стране «розовых поросят» все время проходят реформы. Не для того, чтобы что-то улучшить и повысить эффективность чего-то. Нет. Для того, чтобы стать еще более «не Россией».

Реформы сыплются, как опилки из пилорамы, собираясь аккуратными кучками. Мы уже наблюдали борьбу с культурой, вплоть до детских стихотворений; переименование улиц; зачистку памятников и запреты русского языка. Дошло и до армии. Теперь украинские десантники, которые не очень-то и десантники, а скорее высокомобильные войска, будут носить не голубые, темно-бордовые, или как сказала бы высокообразованная девушка и по совместительству кандидат модных наук — maroon береты.

Как ни без гордости, написали в одной очень украинской газете: «Традиционные голубые береты уходят в прошлое, а вместо них бойцы, наследуя опыт НАТО, будут носить темно-бордовые (цвет maroon). Профессиональный праздник десантников переносится со 2 августа на 21 ноября в честь покровителя парашютистов святого Архистратига Михаила».

Оставим в покое Архистратига Михаила, лично я к нему претензий не имею, хороший был человек. Но возникает резонный вопрос: а зачем это нужно? Чем голубой хуже? Нет, конечно, опыт стран НАТО, безусловно, ценен, хотя это мы освобождали это самое будущее НАТО, а не наоборот, поэтому опыту стран Североатлантического альянса цена — пятак в базарный день. И уж точно никакого отношения к военному делу цвет берета не имеет.

Сам по себе берет очень хорошая вещь. Кстати, многие женщины любят носить береты, но им не всегда нравится то, что под беретом находится. Учитывая практичность берета, неформальное его использование военными насчитывает тысячелетия.

Примером может служить голубой берет, который стал символом шотландских вооруженных сил в XVI–XVII веках. Голубой, замечу, голубой, а не «петушино-маруновый». Шотландские наемники ценились в Европе не меньше швейцарских, и именно они были первыми телохранителями Папы Римского.

А как официальный военный головной убор берет стали использовать в период войны за наследование Испанской короны — в 1830 году по заказу генерала Томаса де Сумалакарреги. После смерти короля Фердинанда VII он принял участие в Первой карлистской гражданской войне в Испании на стороне претендента на трон Дона Карлоса. Он хотел простую вещь: сэкономить на пафосных костюмах тогдашней армии. Впрочем, сам носил просто выдающийся берет размером с тележное колесо, который был легендой среди его солдат.

Помните д’Артаньяна из романа Александра Дюма «Три мушкетера»? В чем он появился в Париже, и что вызвало смех у его будущих друзей? Зря они смеялись. Эти широкополые шляпы оказались неудобными на поле боя.

Береты имеют особенности, которые делают их очень привлекательными для военных: они дешевы, и могут быть изготовлены в широком диапазоне цветов. Широком. И это так во всех армиях мира, в том числе и в России. В разных подразделениях у нас встречаются береты самых разнообразных оттенков и цветов: краповые — у спецназа ВДВ и МВД, черные — у танкистов и морской пехоты, голубые — у ВДВ, стального цвета — у летчиков и наземной команды и так далее.

И никто в российской армии не дает столь помпезной оценки значимости цвета берета. Как правило, выбор цвета является традицией, и это выбор личного состава и их командования. Например, голубой берет для своих десантников выбрал лично «отец» ВДВ Василий Филиппович Маргелов. К слову, сами десантники так их и зовут: войска дяди Васи. Вышестоящее командование протестовало, но было ориентировано Василием Филипповичем в правильном направлении.

Кстати, после указа о беретах цвета maroon украинские десантники оказались недовольны этим «подарком». Теперь, как они считают, их лишат еще и удобного в носке предмета гордости любого десантника — тельняшки. И все. Умрет традиция. Видите? Опять это вопрос традиции. А не начальства. Но не на Украине. А у них традиция быть «не как русские». И других — нет.

Теперь о красном цвете, который делает пехотинца на поле боя настоящей мишенью. Маковкой на фоне чего угодно: травы, камня, зелени, снега, воды. Природа специально создала красный, чтобы цветы привлекали насекомых. Это что угодно, но не маскировка. Все цвета могут быть незаметны. В зеленом есть желтый и синий, в синем — желтый и зеленый, и так далее. Но красный — это только красный.

Однако в красном цвете все же есть некоторый традиционный смысл. Это цвет беспощадности и агрессии. Военные использовали его не как рациональный цвет для боя, а как попытку запугать противника. Все армии мира использовали его именно для этого.

Когда войска мексиканского генерала Лопеса де Санта-Анна в ходе американо-мексиканской войны 1846 года шли на штурм крепости Аламо, они подняли красные знамена, что означало — не брать живым никого, включая женщин и детей.

Тогда мирным жителям далось уцелеть. Санта-Анна отказался от своих намерений в обмен на обещание прекратить сопротивление в ходе штурма. Но мексиканские солдаты поднимали знамена, а не одевались во все красное.

Единственные, кто надел красные мундиры, были англичане. И именно с этой целью — запугать противника. Но особого счастья в Крымской войне это им не принесло, хоть они и победили. Однако потери для британской армии были непривычно высоки. В Британии нет, наверное, семьи, где на стене не висела бы фотография их погибшего в той войне родственника.

Но посмотрим, как цвет мундира влияет на боевое мастерство. Морские пехотинцы Южной Кореи носят береты зеленого цвета. Специальные силы армии Грузии носят береты темно-бордового цвета. Бойцы спецназа Сербии носят черные береты. Десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Республики Таджикистан — голубые.

Ну и кто задал жару грузинам и чуть не выпер с Балкан американцев, а перед этим победил хорватов? Это есть «опыт НАТО»?

Нам такого опыта не надо. Своим довольны.