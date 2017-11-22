РФ открыта к диалогу с Францией по восстановлению военно-технического сотрудничества – ФСВТС

Париж, 22 ноября. Российская сторона сожалеет о приостановке военно-технического сотрудничества с Францией. Об этом заявил журналистам заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук, который возглавляет российскую делегацию на выставке Milipol Paris 2017.

Он напомнил о том, что до 2014 года Париж и Москва активно взаимодействовали в данной сфере.

«Мы заинтересованы объединить наши усилия в рамках противодействия международному терроризму… Хочу добавить, мы открыты к диалогу с французской стороной, тем более, что Россия и Франция имеют длительный опыт плодотворного сотрудничества в военно-технической сфере», — цитирует слова Пунчука РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что спецпредставитель правительства Франции по отношениям с РФ Жан-Пьер Шевенман передал российскому президенту Владимиру Путину послание от французского лидера Эммануэля Макрона.