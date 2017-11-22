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Новости Сирии
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Участие курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии должно быть инклюзивным — Песков
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    Участие курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии должно быть инклюзивным — Песков

    19:05  22 Ноября 2017  /обновлено: 19:14  22 Ноября 2017
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    Участие курдов в Конгрессе нацдиалога должно быть инклюзивным — Песков

    Сочи, 22 ноября. Лидеры России, Ирана и Турции обсуждали участие курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что оно должно быть инклюзивным.

     

    «Об этом говорили», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли участие курдов в Конгрессе нацдиалога.

    Он отметил, что в ходе переговоров было принято решение о том, что их участие должно быть инклюзивным.

    Напомним, Конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи 2-3 декабря.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сирия #песков #курды
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