Сочи, 22 ноября. Лидеры России, Ирана и Турции обсуждали участие курдов в Конгрессе нацдиалога Сирии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что оно должно быть инклюзивным.

«Об этом говорили», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли участие курдов в Конгрессе нацдиалога.

Он отметил, что в ходе переговоров было принято решение о том, что их участие должно быть инклюзивным.

Напомним, Конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи 2-3 декабря.