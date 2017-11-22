Петербург «намайнит» себе новое будущее: в городе открывается Институт блокчейна

Санкт-Петербург претендует на новый статус — ведущий российский город цифровой экономики и первый город Северной Европы с собственной интегрированной блокчейн-платформой. В комплексе Невской Ратуши основатели бренда Business Solutions Bricks представили новую образовательную площадку для коммерсантов, журналистов, городских чиновников и всех, кто хочет перевести слова «биткоин», «майнить», «криптовалюта» из разряда непонятных и ругательных в свой активный лексикон. Подробнее о новых перспективах для Санкт-Петербурга и главных мифах о блокчейне — в материале Федерального агентства новостей.

Лет десять назад всех умиляли бабушки, которым на курсах компьютерной грамотности объяснили, как заплатить за квартиру через личный кабинет в интернете. Сейчас такими бабушками чувствуют себя взрослые образованные люди, когда при них произносят термины из цифровой экономики. Есть ощущение, что если прямо сейчас не обучиться, не выяснить, как работает блокчейн-технология, как майнится на фермах криптовалюта, от чего зависит курс биткоина — то точка сингулярности наступит намного раньше, чем предсказывают ученые, и мы безнадежно отстанем от жизни в ближайшие десять лет. Юристы и коммерсанты в Петербурге рассказывают о запуске городской блокчейн-платформы, терминами стараются не злоупотреблять, говорят максимально просто, чтобы не запугать журналистов.

«В СМИ сейчас есть множество мифов и вопиюще неграмотных фактов о блокчейне, — говорит мне пресс-атташе блокчейн-платформы, криптоинвестор Николас Оксман. — Много пишут о том, что это пирамида и скоро обвалится. Что обнаружены поддельные биткоины. Что криптовалюта — это мошенничество. Еще любят писать не биткоин, а «биткоинТ», вообще могут неверно трактовать названия криптовалют. Некоторые приравнивают биткоин к блокчейну, не разобравшись в технологии, не углубившись в сферу».

Цифровую экономическую грамотность журналистам будут прививать на бесплатных мастер-классах и круглых столах. Такие же организуют для коммерсантов и городских чиновников, а для остальных желающих разобраться в тонкостях цифрового будущего планируют написать отдельную программу, где по шагам разберут все составляющие криптовалютной экономики. Консультирование отечественного крупного и среднего бизнеса по проведению ICO — уже за деньги.

«Мы считаем Санкт-Петербург самым перспективным городом для внедрения цифровой экономики за счет его географического положения и цен на электроэнергию, — говорит Николас Оксман. — Из него можно сделать один из самых успешных мегаполисов с внедренной цифровой экономикой. У экономики нового формата есть свои угрозы – например, это сокращение рабочих мест до 95%. Люди будут переучиваться, получать новые компетенции и совсем другие деньги. Эпоху блокчейна можно сравнить с другими двумя прорывными технологиями, которые изменили мир: одной был интернет, второй — смартфон, который уместил все в карман, включая бизнес и общение с людьми всей планеты. Сейчас мы находимся на пороге цифровой экономики, где будет править технология блокчейна. С ее помощью можно совершать банковские платежи без третьих лиц, создавать новые валюты, эффективно защищать интеллектуальную собственность, оптимизировать систему здравоохранения и всевозможные грантовые заявки, отказаться от нотариусов и внедрить смарт-контракты».

Коллега господина Оксмана, коммерсант Евгений Дунин, добавляет свои пункты к перспективам внедрения цифровой экономики: для Росреестра это сведение к нулю махинаций с недвижимостью за счет быстрой проверки документов о передаче прав собственности, для бизнеса и населения — снижение сроков кредитования, моментальное кредитование и быстрая проверка контрагентов.

«В ближайшие два года все российские компании в том или ином виде внедрят цифровые технологии, так как без этого не удастся далее взаимодействовать с иностранными партнерами», — считает Дунин.

Аналитики Business Solutions Bricks в этом году провели собственное исследование и изучили перспективы внедрения блокчейн-технологий и смарт-контрактинга в экономику мегаполиса на примере Санкт-Петербурга, опросив 216 зарубежных и российских компаний, имеющих петербургские офисы.

Оказалось, что до 90% блокчейн-проектов в 2017 году имеют ту или иную степень российского участия. Отечественные компании уже готовы внедрять у себя все передовые достижения – 76% заявили, что считают блокчейн-технологии важным элементом достижения конкурентного превосходства. 208 из 216 фирм планируют внедрить блокчейн-технологии в свою бизнес-модель, причем, по мнению ряда финансовых экспертов, это станет стандартом must have уже к 2020 году.

«Те компании, которые приступят к внедрению блокчейна позднее 2019 года, рискуют оказаться в числе отстающих», — заявляют эксперты Business Solutions Bricks.

Оформление криптовалюты в законодательстве Российской Федерации – дело буквально одного года, считают спикеры. Раз процесс уже нельзя остановить, его надо возглавить, так что Россия не пойдет по запретительному пути Китая, но попытается контролировать стихийное становление цифровой экономики.

«Я считаю, что Владимир Путин — человек очень дальновидный, — говорит Николас Оксман. — Не зря он принял решение создать Российскую ассоциацию блокчейна и криптовалют, которую возглавил Герман Клименко. Криптоэкономика еще не очень стабильна, и президент поручил поддержать ее, но строго регулировать. Как он сказал, будет «регуляция в стиле правил дорожного движения с ограничительно-запретительными мерами. Путин — умный человек, он понимает, что с помощью новых технологий можно обходить зарубежные санкции, можно поднимать нашу экономику и обеспечивать вливание к нам капитала, а не его отток. Это уникальная сфера, и если ее правильно контролировать, это только улучшит ситуацию на рынке. Конечно, с помощью анонимных транзакций можно и нехорошие вещи делать, но это как с молотком — можно разрушить, а можно дом построить. Так вот решение нашего правительства строить дом мне видится очень грамотным».

Городскую блокчейн-платформу составят три элемента: образовательная площадка Институт Блокчейна, Медиацентр — место для встреч журналистов и участников российского блокчейн-сообщества, Центр практических решений — структура, которая обеспечит сопровождение внедрения блокчейна и смарт-контрактов в административные процессы государственных организаций и бизнес-процессы коммерческих структур.

«А как переводится этот «блокчейн?», — звучит в конце пресс-конференции из зала, и спикер в который раз начинает с самого начала — «цепь блоков», устойчивая к хакерским атакам система хранения информации одновременно на миллионах компьютерах по всему миру… Словом, пора учиться, чтобы не оказаться бабушками, впервые попавшими на главную страницу Яндекса.