Решения России, Ирана и Турции помогут стабилизировать ситуацию в Сирии — Роухани

Сочи, 22 ноября. Решения России, Турции и Ирана будут способствовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил иранский лидер Хасан Роухани на встрече в Сочи.

Роухани назвал встречу в Сочи с президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом «полезной».

«Важность момента этой встречи состоит в том, что наши решения могут оказывать содействие в стабилизации ситуации в Сирии и помочь процессу астанинских встреч», — констатировал иранский лидер.

Он добавил, что лидеры трех государств призывают все страны мира оказывать содействие в урегулировании кризиса на территории Сирии. Он отметил ,что необходимо создать благоприятные условия для возвращения сирийских беженцев домой.

Ранее Путин отметил, что Россия, Иран и Турция договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, в частности с запрещенными в России «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Исламским государством»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.