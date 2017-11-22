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Новости Сирии
Лидеры РФ, Ирана и Турции продолжат сотрудничать до полного разгрома ИГ
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Решения России, Ирана и Турции помогут стабилизировать ситуацию в Сирии — Роухани
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    Решения России, Ирана и Турции помогут стабилизировать ситуацию в Сирии — Роухани

    18:51  22 Ноября 2017  /обновлено: 19:20  22 Ноября 2017
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    Решения России, Ирана и Турции стабилизируют ситуацию в Сирии - Роухани

    Сочи, 22 ноября. Решения России, Турции и Ирана будут способствовать стабилизации ситуации в Сирии, заявил иранский лидер Хасан Роухани на встрече в Сочи.

    Роухани назвал встречу в Сочи с президентами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом «полезной».

    «Важность момента этой встречи состоит в том, что наши решения могут оказывать содействие в стабилизации ситуации в Сирии и помочь процессу астанинских встреч», — констатировал иранский лидер.

    Он добавил, что лидеры трех государств призывают все страны мира оказывать содействие в урегулировании кризиса на территории Сирии. Он отметил ,что необходимо создать благоприятные условия для возвращения сирийских беженцев домой.

    Решения России, Ирана и Турции помогут стабилизировать ситуацию в Сирии — Роухани

    Ранее Путин отметил, что Россия, Иран и Турция договорились усилить сотрудничество в борьбе с терроризмом, в частности с запрещенными в России «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Исламским государством»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #турция #сочи #иран #роухани
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