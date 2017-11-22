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Новости Сирии
Саммит в Сочи: создание зон деэскалации в Сирии помогло снизить уровень насилия
Политика
Россия, Иран и Турция подтвердили важность сохранения суверенитета Сирии 
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    Россия, Иран и Турция подтвердили важность сохранения суверенитета Сирии 

    18:49  22 Ноября 2017  /обновлено: 19:18  22 Ноября 2017
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    Россия, Иран и Турция подтвердили важность сохранения суверенитета Сирии 

    Сочи, 22 ноября. Россия, Иран и Турция подтверждают важность сохранения суверенитета Сирии, а также единства и целостности ее территорий. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Договорились и впредь прилагать самые активные усилия для решения главной задачи — установления мира и стабильности в этой стране, сохранения ее суверенитета, единства и территориальной целостности», — отметил он.

    Россия, Иран и Турция подтвердили важность сохранения суверенитета Сирии 

    Напомним, что в среду завершилась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции, которая проходила в Сочи. Переговоры продолжались на протяжении двух часов.

    Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Роухани за участие в астанинских переговорах. Глава государства подчеркнул, что именно благодаря сотрудничеству Москвы, Анкары и Тегерана удалось сохранить территориальную целостность Сирии и не дать террористам захватить эту страну.  

    Автор: Геннадий Плющев
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