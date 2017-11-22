Россия, Иран и Турция подтвердили важность сохранения суверенитета Сирии 

Сочи, 22 ноября. Россия, Иран и Турция подтверждают важность сохранения суверенитета Сирии, а также единства и целостности ее территорий. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин.

«Договорились и впредь прилагать самые активные усилия для решения главной задачи — установления мира и стабильности в этой стране, сохранения ее суверенитета, единства и территориальной целостности», — отметил он.

Напомним, что в среду завершилась трехсторонняя встреча лидеров России, Ирана и Турции, которая проходила в Сочи. Переговоры продолжались на протяжении двух часов.

Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Роухани за участие в астанинских переговорах. Глава государства подчеркнул, что именно благодаря сотрудничеству Москвы, Анкары и Тегерана удалось сохранить территориальную целостность Сирии и не дать террористам захватить эту страну.