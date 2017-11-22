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Украина
«Их должна кормить Россия»: почему Киев отказал в пенсиях и пособиях сотням тысяч украинцев
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    «Их должна кормить Россия»: почему Киев отказал в пенсиях и пособиях сотням тысяч украинцев

    21:24  22 Ноября 2017
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    «Их должна кормить Россия»: Почему Киев отказал в пенсиях и пособиях сотням тысяч украинцев

    На днях представители министерства социальной политики Украины выступили с заявлением, которое повергло в недоумение даже международных апологетов действующей украинской власти. По словам главы профильного ведомства Андрея Ревы, официальный Киев оказался не в состоянии не только выплачивать субсидии малоимущим гражданам, но и содержать местных безработных и даже пенсионеров.

    Таким образом, уже в начале 2018 года даже минимальной помощи будут лишены, по меньшей мере 800 тысяч обездоленных граждан страны, и эта цифра будет только расти. При этом команда украинского премьера Владимира Гройсмана в очередной раз призвала соотечественников «затянуть пояса и дождаться экономического возрождения Украины». Скептики говорят, что до «светлого будущего» доживут далеко не все. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

    Выступая на заседании Кабмина, Рева констатировал, что после повышения минимального размера зарплаты, а следовательно, и пенсии, на Украине «целые категории граждан» вполне могут позволить себе откладывать деньги на оплату коммунальных услуг и «элементарное питание». Дескать, сейчас в украинской казне попросту не осталось денег на обеспечение достойной жизни инвалидов, матерей-одиночек, детей-сирот и лиц, потерявших работу. А разрекламированная правительством Гройсмана система субсидий на услуги жилищно-коммунальной сферы (счета за газ, свет и центральное отопление, по сравнению с 2014-м годом, возросли на 350% — прим. ФАН) практически сошла на нет: только за последние три месяца в соответствующих льготах было отказано 400 тысячам (!) семей.

    «Их должна кормить Россия»: Почему Киев отказал в пенсиях и пособиях сотням тысяч украинцев

    «Действительно, из-за отсутствия средств в государственном бюджете украинцев массово лишают тех же субсидий и других видов материальной помощи, — констатировал журналистам в Киеве глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – На этом сегодня настаивает Международный валютный фонд. Правительство Гройсмана, которое полностью поддерживают западные финансовые структуры, наверняка добьется того, что уже завтра упомянутые субсидии будут получать всего 10% нуждающихся».

    И это так. По некоторым данным, из списков соискателей на матпомощь уже исключены пенсионеры, хотя бы раз за последний год получавшие переводы из-за рубежа, а также «гастарбайтеры», в разное время работавшие в Российской Федерации.

    «Я десять лет проработал на стройках в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде, — сказал в беседе с корреспондентом ФАН инженер из Хмельницкого Виталий Хижняк. — Когда вернулся домой и попытался встать на учет на «биржу труда», мне было заявлено буквально следующее: «Возвращайся в Россию, пусть она тебя кормит до самой твоей смерти!»

    Поистине кощунственным выглядит отказ в просьбе о повышении пенсии, которым «удостоили» ветерана Социалистического труда, киевлянина Михаила Федоровича в отделе социальной защиты населения украинской столицы.

    «Дернула меня нелегкая сказать, что я всю жизнь отдал Советскому Союзу, — практически со слезами на глазах говорит престарелый пенсионер. — Молоденькая  девушка ответила: «Советского Союза нет, значит, и вас нет!» А потом сжалилась и сказала: «Обращайтесь в Россию, она ведь преемница СССР. Может, там вам помогут».

    Искать правды 82-летний Михаил Федорович не может ни физически, ни психологически.

    «Их должна кормить Россия»: Почему Киев отказал в пенсиях и пособиях сотням тысяч украинцев

    «Складывается впечатление, что действующая украинская власть методично выбрасывает за борт жизни самых слабых представителей общества, — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей европейский наблюдатель Къяртан Селнес. — Неужели Киев не понимает, что с подобной политикой он никогда не станет полноправной частью Европейского союза?»

    Вопрос остается риторическим, тем более что украинское Минсоцполитики уже предложило на рассмотрение Кабмина документ об урезании льгот инвалидам детства, а также участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Помимо прочих, в «черные списки» правительства могут попасть люди преклонного возраста, не имеющие необходимого минимального стажа работы, утвержденного действующей украинской властью. «Экономического возрождения Украины» они попросту не дождутся.

    Автор: Леонид Андросов
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    #украина #гройсман #общество #бедность #рева
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