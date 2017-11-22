Путин, Роухани и Эрдоган договорились наращивать сотрудничество в борьбе с ИГ

Сочи, 22 ноября. Лидеры России, Ирана и Турции договорились наращивать сотрудничество по борьбе с терроризмом, в том числе и террористической организацией «Исламское государство», заявил президент России Владимир Путин.

По итогам встречи в Сочи с лидером Ирана Хасаном Роухани и главой Турции Тайипом Эрдоганом Путин заявил о договоренностях между тремя странами. Он отметил, что главы государств договорились усилить совместную борьбу с запрещенными в России «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ).

«Подтвердили готовность наращивать взаимодействие для окончательного уничтожения ИГИЛ1, «Джабхат ан-Нусра», других экстремистских группировок», — констатировал российский лидер.

Ранее Путин предложил на встрече с лидерами Ирана и Турции разработать комплексную программу возрождения Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.