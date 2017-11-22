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Новости Сирии
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Новости Сирии
Путин, Роухани и Эрдоган договорились наращивать сотрудничество в борьбе с ИГ
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    Путин, Роухани и Эрдоган договорились наращивать сотрудничество в борьбе с ИГ

    18:46  22 Ноября 2017  /обновлено: 18:59  22 Ноября 2017
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    Путин, Роухани и Эрдоган договорились наращивать сотрудничество в борьбе с ИГ

    Сочи, 22 ноября. Лидеры России, Ирана и Турции договорились наращивать сотрудничество по борьбе с терроризмом, в том числе и террористической организацией «Исламское государство», заявил президент России Владимир Путин.

    По итогам встречи в Сочи с лидером Ирана Хасаном Роухани и главой Турции Тайипом Эрдоганом Путин заявил о договоренностях между тремя странами. Он отметил, что главы государств договорились усилить совместную борьбу с запрещенными в России «Джебхат ан-Нусрой»1 и «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ).

    «Подтвердили готовность наращивать взаимодействие для окончательного уничтожения ИГИЛ1, «Джабхат ан-Нусра», других экстремистских группировок», — констатировал российский лидер.

    Путин, Роухани и Эрдоган договорились наращивать сотрудничество в борьбе с ИГ

    Ранее Путин предложил на встрече с лидерами Ирана и Турции разработать комплексную программу возрождения Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #россия #иг #турция #сочи #терроризм #иран
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