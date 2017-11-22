Встреча лидеров РФ, Ирана и Турции длилась два часа

Сочи, 22 ноября. Переговоры лидеров России, Ирана и Турции завершились в Сочи. Встреча на высшем уровне продолжалась на протяжении двух часов. Ожидается, что в ближайшее время лидеры трех стран вступят с итоговым заявлением.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Роухани за участие в астанинском процессе и за общий вклад в урегулирование сирийского конфликта.

По его словам, общими усилиями Москве, Анкаре и Тегерану удалось предотвратить распад Сирии, не дать террористам захватить ее территории и предотвратить возникновение гуманитарной катастрофы.

Напомним, что в понедельник российский лидер встречался с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили политическое урегулирование сирийского кризиса и борьбу с террористами.