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Новости Сирии
Саммит в Сочи: создание зон деэскалации в Сирии помогло снизить уровень насилия
Политика
Встреча лидеров РФ, Ирана и Турции длилась два часа
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    Встреча лидеров РФ, Ирана и Турции длилась два часа

    18:44  22 Ноября 2017  /обновлено: 19:11  22 Ноября 2017
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    Встреча лидеров РФ, Ирана и Турции длилась два часа

    Сочи, 22 ноября. Переговоры лидеров России, Ирана и Турции завершились в Сочи. Встреча на высшем уровне продолжалась на протяжении двух часов. Ожидается, что в ближайшее время лидеры трех стран вступят с итоговым заявлением.

    Отметим, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Роухани за участие в астанинском процессе и за общий вклад в урегулирование сирийского конфликта.

    Встреча лидеров РФ, Ирана и Турции длилась два часа

    По его словам, общими усилиями Москве, Анкаре и Тегерану удалось предотвратить распад Сирии, не дать террористам захватить ее территории и предотвратить возникновение гуманитарной катастрофы.

    Напомним, что в понедельник российский лидер встречался с президентом Сирии Башаром Асадом. Стороны обсудили политическое урегулирование сирийского кризиса и борьбу с террористами.

    Автор: Геннадий Плющев
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