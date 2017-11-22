Госдума поддержала ужесточение наказания для живодеров в России

Москва, 22 ноября. Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за живодерство в России.

В среду, 22 ноября, депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об ужесточении наказания за живодерство в России. Документ был разработан представителями сразу нескольких фракций.

Согласно документу, за нарушение закона предполагается наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, исправительных работ продолжительностью до двух лет, а также принудительных работ продолжительностью до пяти лет или лишения свободы от трех до пяти лет.