Госдума поддержала ужесточение наказания для живодеров в России
Москва, 22 ноября. Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за живодерство в России.
В среду, 22 ноября, депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об ужесточении наказания за живодерство в России. Документ был разработан представителями сразу нескольких фракций.
Согласно документу, за нарушение закона предполагается наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, исправительных работ продолжительностью до двух лет, а также принудительных работ продолжительностью до пяти лет или лишения свободы от трех до пяти лет.
«Наша задача сделать так, чтобы те молодые люди, подростки, задумались о том, что есть реальная перспектива лишиться свободы на пять лет за то, что ты зверски убьешь животное», — цитирует «Дни.ру» председателя комитета Госдуарственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.