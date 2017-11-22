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Госдума поддержала ужесточение наказания для живодеров в России
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    Госдума поддержала ужесточение наказания для живодеров в России

    19:06  22 Ноября 2017
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    Госдума поддержала ужесточение наказания для живодеров в России

    Москва, 22 ноября. Депутаты Государственной думы поддержали в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за живодерство в России.

    В среду, 22 ноября, депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об ужесточении наказания за живодерство в России. Документ был разработан представителями сразу нескольких фракций.

    Согласно документу, за нарушение закона предполагается наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, исправительных работ продолжительностью до двух лет, а также принудительных работ продолжительностью до пяти лет или лишения свободы от трех до пяти лет.

    «Наша задача сделать так, чтобы те молодые люди, подростки, задумались о том, что есть реальная перспектива лишиться свободы на пять лет за то, что ты зверски убьешь животное», — цитирует «Дни.ру» председателя комитета Госдуарственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

    Госдума поддержала ужесточение наказания для живодеров в России

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #госдума #законопроект #наказание #живодеры #первое чтение
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