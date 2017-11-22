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Политика
Экс-глава Генштаба ВС Чехии рассказал о неверных шагах ЕС по Донбассу и Украине
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    Экс-глава Генштаба ВС Чехии рассказал о неверных шагах ЕС по Донбассу и Украине

    21:42  22 Ноября 2017
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    Экс-глава Генштаба ВС Чехии рассказал о неверных шагах ЕС по Донбассу и Украине

    Прага, 22 ноября. Бывший глава генерального штаба армии Чехии Йиржи Шедивы заявил, что к дестабилизации в восточной части Украины привело вмешательство Европы. Таким мнением он поделился в интервью газете Parlamentni listy.

    Шедивы указал, что решения и действия ЕС, которые должны были быть помощью Украине во время и после Евромайдана, не только не оказались эффективными, но и обострили ситуацию в Донбассе.

    В Брюсселе, сказал экс-начальник Генштаба чешской армии, полагали, что смогут «воплотить европейские идеи» на Украине, однако по прошествии четырех лет стало очевидно, что это невозможно. 

    «Одну за другой мы совершаем ошибки», — так Шедивы охарактеризовал участие ЕС в украинском кризисе. 

    Он признался, что причиной обострения ситуации в конечном итоге стали «поспешные шаги», сделанные Евросоюзом без координации с Россией.

    Комментируя санкции ЕС в отношении РФ, Шедивы заявил, что они не оказали на Россию особого влияния, даже несмотря на то что параллельно с ними случилось и значительное снижение цен на нефть. Главное, считает бывший глава генерального штаба армии Чехии, что экономический потенциал России настолько велик, что она может компенсировать любые потери и ограничения в экономике со стороны западных стран, нарастив сотрудничество с Индией и Китаем.

     

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #ес #вмешательство
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