Ученые нашли отличия у детей с высоким риском развития психопатии

Москва, 22 ноября. Специалисты научились выявлять у детей склонность развития психопатии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

Автор работы профессор Эсси Видинг уточнил, что психопатией страдают взрослые люди, однако у некоторых детей риск ее развития более высок. Ученый просканировал мозг детей и установил, что у имевших склонность к психопатии ответ на смех окружающим оказался более низким.

Согласно его данным, мальчики, имеющие психопатогенные тенденции, «сообщают о меньшем желании «слиться» со смехом других детей» — они не считают смех других заразным. Кроме того, они отличаются разрушительным поведением, а активность областей мозга, связанных с присоединением к другим, оказалась у них заметно ниже.

По словам Видинга, дети с риском развития психопатии воспринимают окружающий мир иначе.

«Эти социальные сигналы, которые автоматически дают нам удовольствие или предупреждают нас о чьем-либо бедствии, не регистрируются одинаково для этих детей», — отметил ученый.

Он подчеркнул, что это вовсе не означает, что такие дети вырастут антиобщественными или опасными, однако они будут отличаться от своих сверстников, сообщает Planet Today.