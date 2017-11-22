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Ученые нашли отличия у детей с высоким риском развития психопатии
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    Ученые нашли отличия у детей с высоким риском развития психопатии

    18:41  22 Ноября 2017
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    Ученые нашли отличия у детей с высоким риском развития психопатии

    Москва, 22 ноября. Специалисты научились выявлять у детей склонность развития психопатии. Результаты исследования были опубликованы в журнале Current Biology.

    Автор работы профессор Эсси Видинг уточнил, что психопатией страдают взрослые люди, однако у некоторых детей риск ее развития более высок. Ученый просканировал мозг детей и установил, что у имевших склонность к психопатии ответ на смех окружающим оказался более низким.

    Согласно его данным, мальчики, имеющие психопатогенные тенденции, «сообщают о меньшем желании «слиться» со смехом других детей» — они не считают смех других заразным. Кроме того, они отличаются разрушительным поведением, а активность областей мозга, связанных с присоединением к другим, оказалась у них заметно ниже.

    По словам Видинга, дети с риском развития психопатии воспринимают окружающий мир иначе.

    «Эти социальные сигналы, которые автоматически дают нам удовольствие или предупреждают нас о чьем-либо бедствии, не регистрируются одинаково для этих детей», — отметил ученый.

    Он подчеркнул, что это вовсе не означает, что такие дети вырастут антиобщественными или опасными, однако они будут отличаться от своих сверстников, сообщает Planet Today.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #дети #ученые #психопатия
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