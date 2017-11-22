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Грузинские спецслужбы ликвидировали троих подозреваемых в терроризме
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    Грузинские спецслужбы ликвидировали троих подозреваемых в терроризме

    18:28  22 Ноября 2017
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    Грузинские спецслужбы ликвидировали троих подозреваемых в терроризме

    Тбилиси, 22 ноября. В грузинской Службе госбезопасности сообщили, что в ходе прошедшей на окраине Тбилиси антитеррористической спецоперации ликвидированы трое из подозреваемых, один задержан.

    В ночь на 22 ноября в Тбилиси силовики провели масштабную контртеррористическую операцию, сообщила руководитель пресс-службы СГБ Нино Гиоргобиани. В ходе оперативных мероприятий подозреваемые открыли огонь по бойцам специального назначения.

    В результате атаки погиб один грузинский силовик, двое получили ранения. Подозреваемые в терроризме оказывали сопротивление спецслужбам в течение 20 часов. В итоге спецоперации был задержан один член преступной группировки, трое уничтожены. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #терроризм #грузия
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