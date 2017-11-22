Зимой Дзюба уйдет из «Зенита» в аренду

Санкт-Петербург, 22 ноября. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба практически точно покинет петербургский клуб и отправится в аренду. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в настоящий момент интерес к 29-летнему игроку, не так давно вызывавшемуся в сборную России, проявляет ряд зарубежных клубов.

Вместе с тем есть интерес к Дзюбе и со стороны отечественных команд, однако все упирается в нежелание отдавать футболиста конкурентам за медали российского чемпионата, а другие клубы не смогут платить форварду даже часть его зарплаты, составляющей 3,3 млн евро в год.

Напомним, летом Дзюба мог отправиться в аренду в «Локомотив» и турецкий «Фенербахче», однако в последний момент отказался от предложений и остался в «Зените», рассчитывая завоевать место в составе. Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини несколько раз предоставлял форварду шанс — на его счету 14 матчей в чемпионате России, из которых половина в стартовом составе, и один гол.