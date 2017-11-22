Стало известно, где будет похоронен Хворостовский

Москва, 22 ноября. Оперный певец Дмитрий Хворостовский будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Как сообщили в департаменте торговли и услуг Москвы, власти столицы поддержали обращение министра культуры Владимира Мединского о захоронении оперного певца именно в этом месте.

«Было обращение министра культуры России Мединского, оно поддержано мэром Москвы Сергеем Собяниным», — рассказали агентству «Интерфакс» в департаменте, не уточнив день похорон, дату и время прощания с артистом.

Как проинформировало ранее агентство РИА Новости, композитор Игорь Крутой сообщил, что прощание с Хворостовским, вероятно, пройдет в московском Концертном зале имени Чайковского, в понедельник, 27 ноября.

Хворостовский несколько лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Он скончался в ночь на среду, ему было 55 лет.