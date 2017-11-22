МИД Латвии объяснил перевод атташе по коммерции из Петербурга в Нидерланды

Вильнюс, 22 ноября. Литовский атташе по коммерции был отозван из Петербурга и отправлен в Нидерланды решением кабмина страны.

На данный момент в России работают два литовских атташе по коммерции — в Москве и в Петербурге. В 2016 году в столицу России было отправлено 28% импорта Литвы, а в Северную столицу — 8,7%.

«В первой четверти этого года размер инвестиций РФ в Литву составил 1,9% (255,19 миллионов евро) от всех прямых инвестиций страны, а инвестиции Нидерландов достигают 12,5% (1,65 миллиарда евро) от всех прямых инвестиций страны», — уточнили в литовском кабинете министров.

После этого было решено отозвать атташе по коммерции из Петербурга. С начала лета 2018 года он будет переведен в Нидерланды, передает РИА Новости.

В МИД Литвы объяснили, что для Вильнюса не целесообразно иметь двух атташе по коммерции на территории России. По мнению представителей внешнеполитического ведомства этой страны, Голландия «привлекательна для литовского рынка, поэтому атташе по коммерции в этой стране сможет усилить развитие экспорта в эту страну и привлечь нидерландские инвестиции в Литву».