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Новости Сирии
Саммит в Сочи: создание зон деэскалации в Сирии помогло снизить уровень насилия
Политика
Стали известны детали итогового заявления встречи оппозиции Сирии в Эр-Рияде
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    Стали известны детали итогового заявления встречи оппозиции Сирии в Эр-Рияде

    18:23  22 Ноября 2017
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    Стали известны детали итогового заявления встречи оппозиции Сирии в Эр-Рияде

    Эр-Рияд, 22 ноября. Сирийская оппозиция подготовила заявление по итогам встречи в Эр-Рияде, в которой участвовали около 150 человек от разных групп и платформ.

    Несмотря на то, что вопрос об отставке президента Сирии Башара Асада уже давно был исключен из повестки переговоров по политическому урегулированию сирийского конфликта, оппозиция вновь включила пункт об обязательном уходе сирийского лидера в текст итогового заявления.

    Стали известны детали итогового заявления встречи оппозиции Сирии в Эр-Рияде

    «Сирийская оппозиция в итоговом заявлении подтверждает, что Асад оставит власть в начале переходного периода», — говорится в документе.

    Еще одним пунктом заявления стало формирование единой делегации от сирийской оппозиции  на последующих переговорах с Дамаском без предварительных условий, сообщает телеканал Al-Arabiya.

    Напомним, что в понедельник президент России Владимир Путин встретился с Асадом в Сочи. Лидеры двух стран обсудили процесс урегулирования сирийского кризиса, а также меры по борьбе с терроризмом.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #оппозиция #сирия #асад #заявление
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