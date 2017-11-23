Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Предпринятые Путиным и Роухани в Сочи меры будут способствовать урегулированию в Сирии
Весь мир
ИГ теряет последние территории к северу от Анбара
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ИГ теряет последние территории к северу от Анбара

    10:14  23 Ноября 2017
    41

    ИГ теряет последние территории к северу от Анбара

    Рава, 23 ноября. Правительственные войска Ирака зачищают от боевиков «Исламского государства»1 пустынные территории Ниневии.

    Источники в Ираке сообщили, что иракская армия и шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») начали военную операцию по зачистке оставшихся районов, подконтрольных боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

    Отмечается, что основное наступление идет в северном направлении от населенного пункта Рава провинции Анбар, которое недавно было полностью освобождено от боевиков «Халифата». В данный момент группы исламистов перемещаются по пустынным районам провинции Ниневия, не имея серьезного резерва и крупных опорных пунктов.

    ИГ теряет последние территории к северу от Анбара

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #иг #игил #ирак #анбар #хашд аш-шааби
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть