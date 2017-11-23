ИГ теряет последние территории к северу от Анбара

Рава, 23 ноября. Правительственные войска Ирака зачищают от боевиков «Исламского государства»1 пустынные территории Ниневии.

Источники в Ираке сообщили, что иракская армия и шиитское ополчение «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») начали военную операцию по зачистке оставшихся районов, подконтрольных боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Отмечается, что основное наступление идет в северном направлении от населенного пункта Рава провинции Анбар, которое недавно было полностью освобождено от боевиков «Халифата». В данный момент группы исламистов перемещаются по пустынным районам провинции Ниневия, не имея серьезного резерва и крупных опорных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.