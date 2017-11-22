«Где вы были, когда делили Югославию?»: депутат Госдумы ответил на обвинения польского политолога

Выступая на российском ТВ, депутат Госдумы Олег Нилов заявил, что дипломатический успех, который продемонстрировала Россия в сирийском вопросе, может быть повторен в случае с Украиной. По мнению парламентария, очень скоро Россия и ее европейские партнеры будут обсуждать, «не пора ли вернуть Львов».

По мнению Олега Нилова, если позиция официального Киева не изменится, то в Европе скоро поднимут вопрос, имеет ли Украина «право в таком состоянии, с таким руководством и с такими профашистскими организациями оставаться в прежних масштабах».

«И не пора ли Львов, западные области вернуть в те страны, где нет такой не успокаивающейся профашистской идеологии и политики?» — сказал депутат.

Эти слова Зигмунд Дзеньчоловски, польский публицист и политолог, назвал провокационными.

«Когда вы призываете к изменениям границ, к тому, чтобы вернуть Польше Львов и те территории, которые находились в составе Польши до войны, вы призываете к войне», — высказал свое мнение в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Зигмунд Дзеньчоловски.

Но российский политик ему напомнил, что когда делили Югославию, поляк молчал.

«Где вы были, когда в Югославии менялись границы? Где вы были с правильными призывами?» — поинтересовался Олег Нилов.

Польский политолог ответил, что он был «на стороне урегулирования». Но ведущий политического ток-шоу Евгений Попов уточнил: «На стороне США».

Эту ремарку Зигмунд Дзеньчоловски почему-то пропустил мимо ушей и продолжил настаивать на том, что сегодня Польша не помышляет нарушить существующие в Европе границы.

«Прямо после Второй мировой войны, когда мы поняли, что находимся под контролем Советского Союза, в Польше где-то там до 50-го года говорили так: «Jedna bomba atomowa i wrócimy do lwowa» («Одна атомная бомба, и вернемся во Львов»). Но это ушло, этого больше нет. Конечно, есть какие-то отморозки. Они есть везде. Они есть у вас, у нас, на Украине, в Америке. Везде есть идиоты», — сказал Зигмунд Дзеньчоловски.

Но тут Евгений Попов попытался выяснить, считает ли Дзеньчоловски «отморозками» пять тысяч своих сограждан.

«Пять тысяч исков от поляков к украинцам о возврате имущества на Западной Украине! То есть у вас пять тысяч маргиналов, идиотов или как вы их там назвали?» — повторил несколько раз Евгений Попов, но добился ответа от гостя своей студии только после слов: «Зигмунд, вы меня слышите?».

Польский публицист растерянно сказал, разводя руками: «Мы уважаем закон о частной собственности».