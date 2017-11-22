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Сирия сегодня: Эрдоган призвал поддержать политический процесс в САР, ВКС РФ атаковали боевиков в Хаме
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    Сирия сегодня: Эрдоган призвал поддержать политический процесс в САР, ВКС РФ атаковали боевиков в Хаме

    20:53  22 Ноября 2017
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    Сирия сегодня: Эрдоган призвал поддержать политический процесс в САР, ВКС РФ атаковали боевиков в Хаме

    Сирия, 22 ноября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал поддержать политический процесс в Сирии; сирийская армия начинает заключительный этап наступления в северо-восточной Хаме; премьер-министр Ирака сообщил, что окончательная победа над ИГИЛ1 будет провозглашена после «пустынной кампании». Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Эрдоган призвал поддержать политический процесс в САР

    Россия, Турция и Иран должны оказать поддержку масштабному и свободному политическому процессу в Сирийской Арабской Республике, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам трехсторонних переговоров по Сирии с президентами России и Ирана Владимиром Путиным и Хасаном Роухани.

    «Хочу отметить, что мы пришли к единому мнению, что нам необходимо оказать поддержку для осуществления масштабного свободного, справедливого и прозрачного политического процесса под руководством народа Сирии, что подтверждено в резолюции Совбеза ООН», — подытожил Эрдоган после встречи лидеров в Сочи.

    Эрдоган призвал поддержать политический процесс в САР

    Заключительный этап наступления САА в провинции Хама

    Сирийская арабская армия (САА) начала последний этап своего северо-восточного наступления в провинции Хама ​​после успешной спецоперации к западу от шоссе на Ханассер, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Во главе с «Щитом Каламуна» (3-й дивизией) и 11-й танковой дивизией военнослужащие армии Башара Асада сделали первый значительный шаг к захвату оплотов боевиков Аль-Мустариха, Умм-Майяля и Рахаджана вблизи оси провинции Идлиб.

    Заключительный этап наступления САА в провинции Хама

    По данным военного источника в Хаме, правительственные войска прорвалась через линии фронта коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» (состоит преимущественно из боевиков сирийской ветви «Аль-Каиды»1 — «Джебхат ан-Нусры»1 (обе террористические организации запрещены Верховным судом РФ) в Аль-Мустарихе, в результате чего были захвачены несколько районов этого оккупированного боевиками городка.

    В то время как сирийская армия пытается захватить Аль-Мустариху, ВКС РФ наносят авиаудары по позициям в попытке ослабить оборону экстремистов.

    Ожидается, что сирийская армия нападет на вышеупомянутые города в ближайшие дни, поскольку они активизируют свои операции в северо-восточной части провинции Хама.

    Конец ИГИЛ в Ираке

    Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади заявил, что «Исламское государство»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) потерпело поражение с военной точки зрения, но он объявит окончательную победу только после того, как боевики ИГИЛ будут направлены в пустыню, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    Конец ИГИЛ в Ираке

    Иракские силы в пятницу захватили пограничный городок Рава, последний оставшийся город под контролем ИГИЛ, сигнализируя о крахе «самопровозглашенного халифата» после того, как террористы захватили большую часть севера и запада Ирака в 2014 году.

    Защита пустынных и приграничных районов — это то, что остается в кампании против ИГИЛ, считают военные командиры. Комментарий Абади прозвучал после того, как президент Ирана Хасан Роухани объявил о конце ИГИЛ. Старший военный командир Ирана поблагодарил «тысячи мучеников», погибших в операциях, направленных на победу над ИГИЛ в Сирии и Ираке.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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