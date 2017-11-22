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Путин действует: профессор из США назвал НАТО «бумажным тигром»
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    Путин действует: профессор из США назвал НАТО «бумажным тигром»

    20:35  22 Ноября 2017
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    Эксперт уверен, что расширение НАТО разрушило потенциал мира и процветания в Восточной Европе

    Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи NATOa paper tigerfor member statesdivisions, Putin acts: Kovacevic («НАТО – «бумажный тигр» стран-членов альянса, Путин действует»), опубликованной информационно-аналитическим интернет-ресурсом MEHR News Agency.

    Говоря о влиянии Китая в Восточной Европе, профессор геополитики Филип Ковачевич заявил, что НАТО является не чем иным, как «бумажным тигром», ведь многочисленные внутренние разногласия государств-членов понижают уровень эффективности работы альянса практически до нуля. Такая организация никогда не сможет положить «конец» геополитическому влиянию России.

    С тех пор, как начался кризис на востоке Украины, российские чиновники обвиняют НАТО в серии провокаций, угроз и враждебных действий, продолжающихся на протяжении более 25 лет. Под надуманными предлогами НАТО пытается приблизиться к границам России и размещать свои войска и оружие в Восточной Европе.

    Москва обвиняет Североатлантический альянс в нарушении «Основополагающего акта Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности» 1997 года, связанного с постоянным размещением войск. В нем говорится, что «в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил».

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

    Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет оставаться в регионе для защиты своих союзников «до тех пор, пока это необходимо».

    «Мы наращиваем, мы повышаем готовность наших сил. Мы впервые развертываем наши силы в восточной части альянса. Мы также укрепляем нашу способность перемещать силы по всей Европе, а также и через Северную Атлантику», — заявил Столтенберг.

    В то же время появляются сообщения о росте числа разногласий между ключевыми государствами-членами НАТО, такими как Германия и США (особенно после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента), а также США и Турция.

    О способностях НАТО защитить безопасность государств-членов недавно высказался Филип Ковачевич, профессор геополитики Университета Сан-Франциско, Калифорния. Текст его интервью для новостного агентства «Mehr News Agency» представлен ниже.

    Немецкий журнал Der Spiegel недавно рассказал о секретном докладе НАТО, в котором оспаривается способность альянса защищаться от нападения России; однако пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отказалась комментировать этот вопрос. 

    В этот конкретный момент НАТО является ничем иным, как бумажным тигром.

    — Как вы оцениваете реальную способность и готовность НАТО к обороне?

    — На мой взгляд, в этот конкретный момент НАТО является не чем иным, как бумажным тигром. Среди правительств государств-членов альянса так много разногласий, которые тщательно скрываются от общественности, что очень трудно понять, как они могут объединиться в момент кризиса. Однако военно-политическому блоку оказывается огромная поддержка со стороны основных средств массовой информации, академических и аналитических центров, скрытых разведывательных сетей в Европе и США. Поэтому было создано общественное мнение о том, что НАТО является долговременным, эффективным и даже непобедимым военным альянсом.

    Североатлантический альянс уже более 15 лет находится в Афганистане, и ничего там не добился. Блок даже не может придумать что-то новое, кроме как отправить туда еще несколько тысяч солдат. Как будто это будет иметь какое-то значение! 

    — Должны ли мы думать об этом докладе как о попытке распространить русофобию или заявить, что господин Трамп должен быть более осторожным в планах по ослаблению НАТО?

    — С момента своего основания в 1949 году НАТО стала прибежищем для самых агрессивных бойцов холодной войны и ненавистников России. Не следует забывать, что его руководство в 1950-х и 1960-х годах включало даже бывших нацистских офицеров. Как и любой другой доклад, подготовленный НАТО за последние семьдесят лет, он отразил все те же настроения, что и всегда. Блок накручивает российскую угрозу, чтобы получить больше финансирования для своих военных проектов. На самом деле, я думаю, что это была не настоящая утечка, а попытка привлечь внимание правящих кругов Соединенных Штатов и Европы.

    НАТО стала прибежищем для самых агрессивных бойцов холодной войны и ненавистников России

    — Отчет включает в себя структуру командования НАТО после окончания холодной войны, Силы реагирования НАТО и, конечно же, слабые стороны альянса. На ваш взгляд, каковы наиболее крупные неудачи НАТО?

    — Расширение альянса серьезно дестабилизировало Европу. Альянс разрушил хрупкий баланс сил, который долго держался на континенте. НАТО никогда серьезно не относилась к российскому предложению о долгосрочном сотрудничестве. Михаил Горбачев как-то назвал Европу «нашим общим домом». Но нет, НАТО хотела извлечь выгоду из советского саморазрушения. Президент России Владимир Путин положил конец геополитическому унижению РФ, и теперь, столкнувшись с сильным сопротивлением, руководство НАТО потеряло свой коллективный характер. Теперь страны-члены НАТО хотят создать атмосферу страха и беспокойства в Восточной Европе путем ложного усиления российской угрозы. НАТО также пытается подорвать Россию изнутри, используя средства массовой информации и агентов влияния в различных сферах общественной жизни. Кроме того, НАТО хочет затащить Россию непосредственно в гражданскую войну на Украине и спровоцировать очень серьезный конфликт. Об этом свидетельствует частная переписка по электронной почте бывшего верховного главнокомандующего НАТО в Европе Филипа Бридлава. Вот это была настоящая утечка, в отличие от того отчета!

    — Действительно ли НАТО в состоянии реагировать на такие угрозы, как мировой терроризм?

    — НАТО — военный альянс, и борьба с террористической угрозой - это не то, на что направлена его деятельность. Что касается борьбы с глобальным терроризмом, то его необходимо координировать на уровне Организации Объединенных Наций. Все государства должны участвовать в этом, и все члены Совета Безопасности ООН должны находиться на одной стороне. Без сотрудничества с Россией и Китаем ничего не получится. 

    Расширение НАТО разрушило потенциал мира и процветания в Восточной Европе

    — Что касается расширения НАТО на восток, как вы оцениваете будущее отношений между блоком и Россией?

    — Положительных качеств у отношений больше нет. Расширение НАТО разрушило потенциал мира и процветания в Восточной Европе. Однако политические элиты, поддерживающие альянс во многих странах Восточной Европы, все больше теряют общественное доверие и легитимность. Смена элит неизбежна, и к власти придут те, кто геостратегически ориентирован на Евразию. 

    — Не повлияет ли недавняя напряженность между Анкарой и США, и покупка Турцией российских ракетных систем С-400 на сотрудничество Турции и НАТО?

    — Эти разногласия уже радикально изменили отношения между Турцией и США. Возврат к прежним отношениям невозможен, Реджеп Тайип Эрдоган остается президентом Турции. Вот, почему мы являемся свидетелями хорошо финансируемых попыток СМИ демонизировать Эрдогана на Западе. Посмотрим, что произойдет, но я обеспокоен тем, что те, кто выступает против нынешней геополитической ориентации турецкого правительства, подтолкнут Турцию к серьезному политическому или экономическому кризису и попытаются ослабить, разрушить это государство.

    Автор: Алексей Громов
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