Депутаты Рады решили стать министрами: чем это грозит Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий поддержал инициативу совмещения на Украине должностей министра и народного депутата. Соответствующий законопроект уже подготовлен и зарегистрирован в парламенте. Совмещение должностей приведет к новому витку коррупции, считает депутат Верховной Рады V-VI созывов Алексей Журавко. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей он подчеркнул, что, не выдержав искушения, «депутаты начнут пользоваться своими мандатами и неприкосновенностью в министерствах».

«Я отношусь к такому совмещению абсолютно негативно, оно приведет к ухудшению ситуации, как в экономике, так и в хозяйственном плане, так и в развитии страны, — комментирует для ФАН экс-депутат Рады Алексей Журавко. — Страна катится в пропасть благодаря таким депутатам, потому что они не думают, что творят. Если такой документ будет принят, конечно же, поскольку сегодня закон не позволяет оставить две зарплаты, останется лишь депутатская. Но закон уничтожит экономику страны окончательно. На сегодняшний день на Украине депутатская неприкосновенность не отменена. Совмещение должностей приведет к коррупционной составляющей, потому что сегодняшние депутаты парламента — радикалы и фактически безграмотные люди, которые не знают, что такое госуправление. Начнется дележка бюджетного пирога».

Законопроект, согласно которому нардепам могут разрешить совмещать должность министра и народного депутата, был зарегистрирован в Верховной раде во вторник, 21 ноября. Проект закона предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины.

«Я об этой идее говорил публично. Лично я поддерживаю эту идею: чтобы министр, будучи избранным на работу в кабинет министров, мог оставаться народным депутатом», — заявил Парубий журналистам в кулуарах Рады.

Определенным людям, как считает собеседник, разумеется, выгодно, чтобы этот законопроект прошел.

«Петр Порошенко (президент Украины — прим. ФАН) этих депутатов будет держать за одно веселое место. Фактически парламент повесит себя на крючок, потому что пирог сладкий, кто-то может не удержаться и начать с помощью своего депутатского мандата и неприкосновенности творить в министерствах и ведомствах беспредел, после чего возникнут внутренние разборки», — считает Журавко.

Спикер Рады Парубий также добавил, что такая практика — совмещение должностей — существует во многих европейских странах, в частности, в Великобритании. Она позволяет легче преодолевать политические кризисы, а также улучшить взаимодействие между правительством и парламентом. Однако председатель парламента подчеркнул, что профильный комитет пока не рассмотрел документ, поэтому он не может быть вынесен на суд парламента.

«[Парубию] только осталось приводить Великобританию и другие европейские страны. Этот человек не понимает законодательство зарубежных стран, я уже не говорю про Украину. Поэтому лучше ему не комментировать этот вопрос», — резюмировал украинский политик.

Ранее сообщалось, что председатель Верховной рады Андрей Парубий подписал коммуникационную стратегию парламента на 2017-2021 годы, которая предусматривает создание единого департамента парламента, введение кодекса этики для народных депутатов, а также организацию пресс-центра для СМИ.