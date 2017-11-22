Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 22 ноября.

Дмитрий Маликов рассказал об обстоятельствах смерти Дмитрия Хворостовского и о той роли, которую великий оперный певец сыграл в истории российской культуры. Маликов рассказал об обстоятельствах смерти Хворостовского.

Сегодня в Сети: смерть Хворостовского, беседа Путина и Трампа, «Спартак» упустил победу, «рутениевые страдания». Сегодня в Сети: смерть Хворостовского, беседа Путина и Трампа, «Спартак» упустил победу.

В последние дни жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский не мог говорить, но все слышал и понимал, сообщила близкая подруга артиста поэтесса Лилия Виноградова. Он все понимал: подруга Хворостовского рассказала о последних днях певца.

Прощание со скончавшимся в среду, 22 ноября, оперным певцом Дмитрием Хворостовским состоится в московской консерватории, сообщили источники Федерального агентства новостей. Стало известно, где состоится прощание с Хворостовским.

На Украине сформируют правительство в изгнании, которое на первом этапе будет работать за пределами государства. Правительство в изгнании будет сформировано на Украине.

Сенатор Джон Маккейн раскритиковал Дональда Трампа за его разговор с Владимиром Путиным о ситуации в Сирии. Маккейн обрушился с критикой на Трампа из-за разговора с Путиным о Сирии.

Китайская Народная Республика провела испытания плавающей боевой машины пехоты VN-18, которую уже называют самой быстрой амфибией в мире. Видеозапись, показывающая возможности новой бронетехники, опубликована на YouTube-канале медиагруппы CGTN. Наши лучше: военный эксперт сравнил новую китайскую БМП-амфибию с российскими аналогами