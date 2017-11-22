Сирия, 22 ноября. Подразделения САА обстреливают позиции «Джебхат ан-Нусры»*** в окрестностях Дамаска и Алеппо. Почти 500 беженцев вернулись из лагеря в провинции Хасака в Ирак. «Тахрир аш-Шам» вместе с боевиками ССА** наносят удары по объектам проправительственных сил на северо-востоке Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут массированные обстрелы позиций «Джебхат ан-Нусры» к востоку от Дамаска и к юго-западу от Алеппо.

«Исламское государство» (ИГИЛ1): утверждает, что убило двух высокопоставленных командиров КСИР в окрестностях Абу Кемаля в Дейр-эз-Зоре.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»1): подверглась ударам неустановленных военных самолетов на юге провинции Идлиб; заявила, что вместе с ССА уничтожила два танка проасадовских иранских отрядов к северо-востоку от Хамы.

Международная коалиция: призвала власти Ирака отменить «воздушное эмбарго» против Иракского Курдистана.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте несколько обострилась, утверждают оппозиционные источники. Согласно их сведениям, военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) активизировали обстрелы позиций боевиков сразу на нескольких направлениях. Так, один из Telegram-каналов радикалов передает, что правительственные подразделения ведут огонь недалеко от города Мадейра, а оппозиционный ресурс в Twitter Ghouta Media Center сообщает, что военнослужащие продолжают обстреливать опорные пункты исламистов близ Ирбина. Также, как утверждает SMART News, сирийские военнослужащие нанесли ряд артиллерийских ударов по объектам боевиков в предместьях поселка Аль-Шиффония со стороны военной базы у города Мардж Ас-Султан. Важно подчеркнуть, что в Восточной Гуте наряду с более умеренными группировками, которые присоединились к режиму перемирия, базируются и террористические формирования, в частности, например, «Джебхат ан-Нусра». Кроме того, как ранее сообщал портал Al Manar News, за последнюю неделю в ходе обстрелов со стороны исламистов в Дамаске и его предместьях погибли 33 человека.

Провинция Алеппо

Подразделения сирийской армии открыли огонь по укрепрайонам исламистов недалеко от населенного пункта Аль-Хаджиб, находящегося на юго-западе провинции Алеппо. Обстрелы преимущественно велись из артиллерийских орудий, отмечает портал SMART News. О потерях радикалов, однако, не сообщается. Напомним, западные окраины административного центра, который контролируют правительственные силы САР, регулярно подвергаются нападениям террористов, из-за чего нередко страдают гражданские лица. Территории на юге и на западе провинции, где дислоцируются незаконные группировки, входят в четвертую зону деэскалации «Идлиб». Однако в этом регионе по-прежнему активно действуют боевики террористического объединения «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольный «Исламскому государству» портал Al Amaq утверждает, что в ходе недавних столкновений к северу от освобожденного города Абу Кемаль, находящегося на юге региона у границы с Ираком, террористами ИГИЛ были убиты два высокопоставленных командира проправительственного иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ариф Кайид и Хамид Зийяи. Эти сведения, тем не менее, нуждаются в подтверждении, поскольку подконтрольные боевикам новостные ресурсы нередко поставляют дезинформирующие данные с целью дискредитировать армию Башара Асада и союзников официального Дамаска. Абу Кемаль был полностью освобожден несколько дней назад, сейчас правительственные силы ведут зачистку последних районов, пока остающихся в оккупации «Исламского государства»1, вдоль западного побережья Евфрата.

Провинция Идлиб

Позиции боевиков-исламистов в окрестностях населенного пункта Хиш, расположенного на юге провинции между городами Маарет Ан-Нуман и Хан Шейхун, подверглись ударам неустановленных военных самолетов, передает информагентство SMART News. Предполагается, бомбардировки были проведены истребителями сирийских ВВС. Правительственные войска наступают на севере соседней Хамы и вскоре рассчитывают войти на территорию полностью оккупированной провинции Идлиб. По данным AMN, одной из первоочередных целей САА в регионе станет крупнейшая база террористов «Джебхат ан-Нусры» «Абу Ад-Духур» на востоке от административного центра.

Провинция Хама

Оппозиционный канал в Telegram Syrian Revolution News Network продолжает публиковать сообщения о потерях проасадовских сил в военной технике на северо-востоке провинции Хама, где разворачивается операция армии САР и ВКС РФ против «Джебхат ан-Нусры». Согласно последним данным, союзные правительственной армии иранские ополченческие отряды в ходе последних боев потеряли два танка. Один был уничтожен террористами у поселения Мустариха, другой — боевиками связанной с «Тахрир аш-Шам» бригады «Джейш Идлиб», которая входит в состав Сирийской свободной армии (ССА), близ деревни Рабда. Эта информация, однако, пока не получила официального подтверждения. Стоит отметить, что подразделения САА при помощи российской боевой авиации продолжают планомерно продвигаться все ближе к границе с провинцией Идлиб. Недавно, в частности, был освобожден ключевой населенный пункт Рахаджан.

Ирак

Согласно информации Al Sumaria News, 446 беженцев вернулись в свои дома в западной части Ирака из лагеря Аль-Хула, расположенного в сирийской приграничной провинции Хасака. Это стало возможным после того, как иракские войска при помощи ополченцев-шиитов «Хашд аш-Шааби» зачистили от боевиков «Исламского государства» обширные территории в западной провинции Аль-Анбар. В ходе масштабной операции были освобождены все крупные города. Последний крупный форпост ИГИЛ в Ираке — Рава — был взят 17 ноября.

Представители Госдепартамента США призвали официальный Багдад отменить «воздушное эмбарго» против Иракского Курдистана, которое было введено после референдума 25 сентября. Вашингтон оказывает всестороннюю поддержку курдам, прежде всего — сирийским, рассчитывая на создание независимого и полностью лояльного к США единого Курдистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)