Умер Дмитрий Хворостовский Не стало Дмитрия Хворостовского. Знаменитый оперный певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни. Смерть Хворостовского подтвердила его семья, одним из первых о кончине легенды оперы сообщил певец Дмитрий Маликов. «Хворостовский, безусловно, один из великих российских певцов. Он очень много сделал для российской культуры. Несмотря на то, что он, как все великие артисты, принадлежал всему миру, он очень много жил и работал в России. Он нес классическую культуру для простых людей — это очень важно», — сказал Маликов в интервью Федеральному агентству новостей. По данным ФАН, прощание с Дмитрием Хворостовским состоится в среду, 22 ноября в московской консерватории.

Кремль в курсе ситуации в ЛНР Российские власти в курсе событий в Луганской народной республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле не считают возможным давать какие-либо комментарии без более детальной информации из Луганска. Напомним, ранее глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил о готовности местных властей пресечь любые попытки дестабилизации обстановки в ЛНР.

Корреспондент ФАН снял мирный Дейр-эз-Зор 1 (запрещено в РФ) сюда стали постепенно возвращаться местные жители. Несмотря на то, что вся территория города находится под контролем властей, улицы Дейр-эз-Зора довольно пустынны. Впрочем, ситуация спокойная, родители не боясь отпускают детей гулять без сопровождения взрослых. Напомним, долгое время Дейр-эз-Зор находился в осаде боевиков ИГИЛ1. Освободить город удалось сирийской арабской армии при поддержке Воздушно-космических сил России. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей снял на видео вернувшийся к мирной жизни Дейр-эз-Зор. Еще до полной зачистки города от боевиков «Исламского государства»(запрещено в РФ) сюда стали постепенно возвращаться местные жители. Несмотря на то, что вся территория города находится под контролем властей, улицы Дейр-эз-Зора довольно пустынны. Впрочем, ситуация спокойная, родители не боясь отпускают детей гулять без сопровождения взрослых. Напомним, долгое время Дейр-эз-Зор находился в осаде боевиков ИГИЛ. Освободить город удалось сирийской арабской армии при поддержке Воздушно-космических сил России.

Кива решил охранять Вечный огонь в Киеве Лидер Социалистической партии Украины Илья Кива решил «взять под свою защиту» Вечный огонь в киевском парке Славы. Об этом экс-советник главы МВД Украины написал на своей странице в Facebook. По словам Кивы, обеспечивать охрану монумента будут ветераны АТО. В интервью Федеральному агентству новостей бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник назвал высказывание Кивы насмешкой. «Скоро очередная годовщина Победы, поэтому таким, как Кива, тоже хочется как-то попиариться», — сказал Олейник. Напомним, что осень нынешнего года вандалы дважды заливали цементом Вечный огонь в Киеве. В обоих случаях мемориал был восстановлен.

1 Организация запрещена на территории РФ.