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«Пусть сообщит о своих чувствах Минюсту США»: Пушков дал совет Хантсману
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    «Пусть сообщит о своих чувствах Минюсту США»: Пушков дал совет Хантсману

    18:13  22 Ноября 2017
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    «Пусть сообщит о своих чувствах Минюсту США»: Пушков дал совет Хантсману

    Москва, 22 ноября. Американский посол Джон Хантсман заявил, что огорчен принятием в России закона о СМИ иноагентах, который ранее практически единогласно был одобрен в Совфеде. Сенатор Алексей Пушков ответил дипломату, предложив «со своими чувствами» обратиться в Минюст США. 

    Посол США в Москве Джон Хантсман прокомментировал принятие в РФ закона о СМИ-иноагентах, выразив огорчение в связи с изменением законодательства. 

    «Это очень печально, что предпринятые действия могут ослабить голос СМИ в жизни россиян, который очень важен в демократическом обществе», — сказал высокопоставленный американский дипломат, его слова приводит ТАСС. 

    «Пусть сообщит о своих чувствах Минюсту США»: Пушков дал совет Хантсману

    Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова Хантсмана. Он считает, что если посол США разочарован законом о СМИ, ему необходимо обратиться к Минюсту своей страны, который вынудил Москву ввести ответные меры.

    «Хантсман разочарован одобрением закона о СМИ-иноагентах. А как мы были расстроены действиями США! Пусть сообщит о своих чувствах Минюсту США», — написал парламентарий в Twitter. 

    Ранее российский парламентарий заявил, что изменение закона о СМИ является защитой отечественных медиа за рубежом. Он назвал поправки «системой обороны против информационной войны». Пушков подчеркнул, что при дискриминации СМИ РФ последует пропорциональный ответ

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #пушков #рф #хантсман
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