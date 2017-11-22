«Пусть сообщит о своих чувствах Минюсту США»: Пушков дал совет Хантсману

Москва, 22 ноября. Американский посол Джон Хантсман заявил, что огорчен принятием в России закона о СМИ иноагентах, который ранее практически единогласно был одобрен в Совфеде. Сенатор Алексей Пушков ответил дипломату, предложив «со своими чувствами» обратиться в Минюст США.

Посол США в Москве Джон Хантсман прокомментировал принятие в РФ закона о СМИ-иноагентах, выразив огорчение в связи с изменением законодательства.

«Это очень печально, что предпринятые действия могут ослабить голос СМИ в жизни россиян, который очень важен в демократическом обществе», — сказал высокопоставленный американский дипломат, его слова приводит ТАСС.

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова Хантсмана. Он считает, что если посол США разочарован законом о СМИ, ему необходимо обратиться к Минюсту своей страны, который вынудил Москву ввести ответные меры.

«Хантсман разочарован одобрением закона о СМИ-иноагентах. А как мы были расстроены действиями США! Пусть сообщит о своих чувствах Минюсту США», — написал парламентарий в Twitter.

Ранее российский парламентарий заявил, что изменение закона о СМИ является защитой отечественных медиа за рубежом. Он назвал поправки «системой обороны против информационной войны». Пушков подчеркнул, что при дискриминации СМИ РФ последует пропорциональный ответ.