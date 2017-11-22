Путин предложил создать комплексную программу возрождения Сирии

Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин предложил на встрече с лидерами Ирана Хасаном Роухани и Турции Тайипом Эрдоганом разработать комплексную программу возрождения Сирии.

Путин обратил внимание, что разрушения в Сирии за годы войны приобрели колоссальный масштаб. Российский президент предложил коллегам разработать комплексную программу возрождения страны.

Глава России на встрече в Сочи добавил, что успех преобразования в стране будет зависеть от решения социально-экономических проблем, а также скорости восстановления промышленности Сирии, ее сельского хозяйства, инфраструктуры, систем здравоохранения и образования.

«Не менее важное значение имеет гуманитарный аспект, включая адресную помощь населению, разминирование освобожденных территорий, оказание содействия в возвращении беженцев», — констатировал Путин.

Он обратил внимание на тот факт, что сотни тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома после создания в САР зон деэскалации.