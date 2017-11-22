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Новости Сирии
Саммит в Сочи: создание зон деэскалации в Сирии помогло снизить уровень насилия
Новости Сирии
Путин предложил создать комплексную программу возрождения Сирии
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    Путин предложил создать комплексную программу возрождения Сирии

    17:58  22 Ноября 2017
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    Путин предложил создать комплексную программу возрождения Сирии

    Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин предложил на встрече с лидерами Ирана Хасаном Роухани и Турции Тайипом Эрдоганом разработать комплексную программу возрождения Сирии.

    Путин обратил внимание, что разрушения в Сирии за годы войны приобрели колоссальный масштаб. Российский президент предложил коллегам разработать комплексную программу возрождения страны. 

    Глава России на встрече в Сочи добавил, что успех преобразования в стране будет зависеть от решения социально-экономических проблем, а также скорости восстановления промышленности Сирии, ее сельского хозяйства, инфраструктуры, систем здравоохранения и образования.

    «Не менее важное значение имеет гуманитарный аспект, включая адресную помощь населению, разминирование освобожденных территорий, оказание содействия в возвращении беженцев», — констатировал Путин.

    Путин предложил создать комплексную программу возрождения Сирии

    Он обратил внимание на тот факт, что сотни тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома после создания в САР зон деэскалации.

    Автор: Катерина Тимошенская
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