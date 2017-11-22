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Неизвестные сообщили о «минировании» украинских самолетов в Турции
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    Неизвестные сообщили о «минировании» украинских самолетов в Турции

    17:50  22 Ноября 2017
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    Неизвестные сообщили о «минировании» украинских самолетов в Турции

    Стамбул, 22 ноября. Неизвестные сообщили о минировании двух украинских самолетов, которые в настоящее время стоят в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. В настоящее время служба безопасности воздушной гавани проверяет данную информацию.

    Как сообщает турецкая газета Milliyet, оба самолета были отбуксированы на парковку аэропорта для детального обследования.

    Неизвестные сообщили о «минировании» украинских самолетов в Турции

    Напомним, что ранее волна ложных телефонных сообщений о минировании прокатилась по России. Только 18 ноября сообщалось о якобы заложенных бомбах в трех самарских школах, а во время визита президента РФ Владимира Путина в Петербург на пульт полиции поступило не менее 60 звонков с сообщениями о взрывных устройствах, заложенных на пути следования президентского кортежа.

    В связи с этим российские парламентарии предлагают внести изменения в законодательство и ужесточить наказание за телефонный терроризм.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #стамбул #минирование #самолеты
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