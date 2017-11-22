Неизвестные сообщили о «минировании» украинских самолетов в Турции

Стамбул, 22 ноября. Неизвестные сообщили о минировании двух украинских самолетов, которые в настоящее время стоят в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле. В настоящее время служба безопасности воздушной гавани проверяет данную информацию.

Как сообщает турецкая газета Milliyet, оба самолета были отбуксированы на парковку аэропорта для детального обследования.

Напомним, что ранее волна ложных телефонных сообщений о минировании прокатилась по России. Только 18 ноября сообщалось о якобы заложенных бомбах в трех самарских школах, а во время визита президента РФ Владимира Путина в Петербург на пульт полиции поступило не менее 60 звонков с сообщениями о взрывных устройствах, заложенных на пути следования президентского кортежа.

В связи с этим российские парламентарии предлагают внести изменения в законодательство и ужесточить наказание за телефонный терроризм.