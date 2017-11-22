Патрушев обсудил с советником главы Афганистана борьбу с ИГ

Москва, 22 ноября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с советником президента Афганистана по национальной безопасности Моххамадом Атмаром обсудил борьбу с террористической организацией «Исламское государство», сообщили представители пресс-службы Совбеза РФ.

Патрушев и Атмар обсудили на встрече в Москве борьбу с запрещенным в России «Исламским государством»1 (арабское название — ДАИШ).

«Отдельное внимание уделено противодействию ИГИЛ1 и другим международным террористическим организациям, действующим на территории Афганистана», — подтвердили представители Совета безопасности России.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани на встрече с главами России Владимиром Путиным и Турции Тайипом Эрдоганом в Сочи заявил о необходимости продолжать борьбу с террористами на территории Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.