Сирия: беженцам из Ракки некуда возвращаться — видео ФАН

Один из жителей Ракки прислал Федеральному агентству новостей (ФАН) видео из разминированного курдскими вооруженными формированиями района Хадика. «Демократические силы Сирии» (SDF) постепенно разрешают беженцам возвращаться в свои дома. Однако, как видно по кадрам, возвращаться по большому счету некуда.

По словам источника, район Хадика, находящийся в центре Ракки до войны был излюбленным местом для вечерних прогулок горожан. Но все поменялось, когда в 2014-м году город был захвачен боевиками «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) и стал неофициальной столицей террористов в Сирии. Летом этого года международная коалиция во главе с США приступили к операции по освобождению Ракки. И хотя главной военной силой операции стали курдские отряды SDF, действовавшие на земле, американская авиация так же активно участвовала в штурме, проводя массированные бомбардировки плотной городской застройки, не заботясь о сохранности зданий и городской инфраструктуры.

Когда операция в Ракке была «успешно завершена», около 80% города было уничтожено, что признавали не только официальный Дамаск и Россия, но и западные журналисты. В частности, французское издание Le Figaro, опубликовавшее репортаж своих корреспондентов из «освобожденного» международной коалицией города, писало:

«Редкие здания-призраки, что ещё стоят, представляют собою не более чем каркасы из бетона посреди обломков, которые валяются на земле. Серые от пыли на всём протяжении улицы покинуты».

Однако даже после изгнания боевиков ИГ1 из Ракки, курдские вооруженные формирования не разрешали местным жителям вернуться в свои дома. SDF держали беженцев в лагере для беженцев в Айн-Иссе, где находилось порядка 80 тысяч жителей Ракки. Курды объясняли это разминированием территорий города, которое началось только спустя месяц после освобождения и длится до сих пор.

1 Организация запрещена на территории РФ.