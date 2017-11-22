Кадыров обрадовался приглашению Деда Мороза

Грозный, 22 ноября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил Деда Мороза в гости, а также пообещал лично посетить резиденцию волшебника — Великий Устюг.

Дед Мороз поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего ранее отмечать новогодние праздники в России. Чеченский чиновник в своем Telegram сообщил, что был приглашен «главным волшебником» в Великий Устюг.

«С детства я мечтал побывать в гостях у Деда Мороза. Но жизнь складывалась так, что я не смог исполнить свое желание», — написал Кадыров.

Он отметил, что сейчас у него есть своя резиденция, а в Новый год он выполняет обязанности Деда Мороза. Политик отметил, что в нем, как и в детстве, по-прежнему живет вера во все хорошее.