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Общество
Кадыров обрадовался приглашению Деда Мороза
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    Кадыров обрадовался приглашению Деда Мороза

    18:01  22 Ноября 2017
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    Кадыров и Дед Мороз договорились о взаимных визитах

    Грозный, 22 ноября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил Деда Мороза в гости, а также пообещал лично посетить резиденцию волшебника — Великий Устюг. 

    Дед Мороз поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего ранее отмечать новогодние праздники в России. Чеченский чиновник в своем Telegram сообщил, что был приглашен «главным волшебником» в Великий Устюг. 

    «С детства я мечтал побывать в гостях у Деда Мороза. Но жизнь складывалась так, что я не смог исполнить свое желание», — написал Кадыров.

    Он отметил, что сейчас у него есть своя резиденция, а в Новый год он выполняет обязанности Деда Мороза. Политик отметил, что в нем, как и в детстве, по-прежнему живет вера во все хорошее. 

    Кадыров и Дед Мороз договорились о взаимных визитах

     

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #кадыров #чечня #дед мороз
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