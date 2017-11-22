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Сирия: Иран направил в Абу-Кемаль крупный гуманитарный конвой
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    Сирия: Иран направил в Абу-Кемаль крупный гуманитарный конвой

    18:01  22 Ноября 2017
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    Сирия: Иран направил в Абу-Кемаль крупный гуманитарный конвой

    Абу-Кемаль, 22 ноября. Республика Иран направила в сирийский город Абу-Кемаль крупную партию гуманитарной помощи.

    Источники в Сирии сообщают, что в населенный пункт Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор прибыл большой гуманитарный конвой из Ирана с партией продуктов питания и лекарственных препаратов для местного населения. Отмечается, что Абу-Кемаль считался последним оплотом террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) на востоке Сирийской арабской республики.

    Ранее сообщалось, что сразу после деблокады административного центра Дейр-эз-Зора иранская сторона направила несколько автоколонн с гуманитарной помощью для сирийцев с сотнями тонн груза. Несмотря на обстрелы со стороны террористов Иран продолжает помогать жителям Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дейр-эз-зор #иран #абу-кемаль
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