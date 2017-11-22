Сирия: Иран направил в Абу-Кемаль крупный гуманитарный конвой

Абу-Кемаль, 22 ноября. Республика Иран направила в сирийский город Абу-Кемаль крупную партию гуманитарной помощи.

Источники в Сирии сообщают, что в населенный пункт Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор прибыл большой гуманитарный конвой из Ирана с партией продуктов питания и лекарственных препаратов для местного населения. Отмечается, что Абу-Кемаль считался последним оплотом террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) на востоке Сирийской арабской республики.

Ранее сообщалось, что сразу после деблокады административного центра Дейр-эз-Зора иранская сторона направила несколько автоколонн с гуманитарной помощью для сирийцев с сотнями тонн груза. Несмотря на обстрелы со стороны террористов Иран продолжает помогать жителям Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.