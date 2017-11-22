В Сети появилось видео с признаниями боевика ИГ в содействии со стороны США

Абу-Кемаль, 22 ноября. Один из лидеров «Исламского государства»1 начал давать показания против США после пленения сирийской армией.

В глобальной Сети появился видеоролик, на котором один из пленных полевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) рассказывает об истинных целях Вашингтона в Сирии.

Террорист рассказал, что США и их союзники поддерживают боевиков и сотрудничают с главарями «Халифата» для того, чтобы предотвратить продвижение правительственных войск Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы не должны позволить сирийской армии установить контроль над нефтяными месторождениями и передать их проамериканским курдам.

1 Организация запрещена на территории РФ.