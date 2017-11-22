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В Сети появилось видео с признаниями боевика ИГ в содействии со стороны США
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    В Сети появилось видео с признаниями боевика ИГ в содействии со стороны США

    17:14  22 Ноября 2017
    283

    В Сети появилось видео с признаниями боевика ИГ в содействии со стороны США

    Абу-Кемаль, 22 ноября. Один из лидеров «Исламского государства»1 начал давать показания против США после пленения сирийской армией.

    В глобальной Сети появился видеоролик, на котором один из пленных полевых командиров террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) рассказывает об истинных целях Вашингтона в Сирии.

    Террорист рассказал, что США и их союзники поддерживают боевиков и сотрудничают с главарями «Халифата» для того, чтобы предотвратить продвижение правительственных войск Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы не должны позволить сирийской армии установить контроль над нефтяными месторождениями и передать их проамериканским курдам.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #иг #игил #дейр-эз-зор
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